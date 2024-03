La ministra de Sanidad recibe hoy a la intensivista de Menorca que ha liderado la iniciativa contra las guardias médicas de 24 horas

La intensivista Tamara Contreras, del hospital Mateu Orfila de Maó, una profesional que ha liderado una reivindicación para acabar con las guardias médicas de 24 horas en change.org que, en estos momentos ya ha cosechado más de 109.000 adhesiones, será recibida esta misma mañana por la ministra de Sanidad, Mónica García.

Esta profesional adelantó sin más precisiones por «respeto» a las propuestas que trasladará hoy en persona a la ministra, que le instará a «buscar alternativas para que los médicos puedan descansar».

El actual sistema de guardias médicas de 24 horas, vigente en este país desde hace más de 50 años, contempla un trabajo continuado del facultativo desde las ocho de la mañana en la que entra a trabajar hasta la misma hora del día siguiente en la que sale de la guardia y disfruta de una jornada de descanso.

«Estas guardias generan mucho estrés, bajas laborales y burn out entre los profesionales. Y además está provocando que los egresados de las facultades opten por no elegir las especialidades médicas con guardias o se vayan a trabajar a la sanidad privada o al extranjero», lamentó la intensivista advirtiendo asimismo que, a la larga, esta situación puede crear un verdadero problema asistencial.

«Esto no se puede cambiar de la noche a la mañana», admitió la facultativa reconociendo que un cambio de sistema implicaría la contratación de mucho más personal. «Pero no es solo un problema de nuestra profesión si no que lo es de todo el país», advirtió abogando por dar a conocer a la sociedad sus condiciones laborales y agradeciendo a los miembros del actual Ministerio su sensibilidad con esta problemático. «Son médicos asistenciales y no tenemos que explicarles la situación», se congratuló.

