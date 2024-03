Cuatro juristas mallorquines responden: ¿Cuál es la causa del colapso de la Justicia en Baleares y qué solución propone?

La Administración de Justicia en las islas padece un problema endémico de falta de medios y falta de personal desde hace años. Diario de Mallorca ha planteado dos preguntas a la jueza decana de Palma, el fiscal superior de Baleares y los decanos del Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores:

¿Cuál es la principal causa del actual colapso que padece la Justicia en las islas? ¿Qué solución propondría usted para hacer frente al problema de saturación en los juzgados?

Sonia Vidal, jueza decana de Palma: "Madrid desconoce cómo es vivir en la isla; el desinterés también es absoluto"

1- Una parte se debe a la falta de medios personales y materiales y también de espacio. Con la falta de espacio no se aprueban unidades judiciales, con lo cual, donde tenías un juzgado que podía llevar 1.500 asuntos, pues ahora lleva 2.200.

No voy a negar que se está trabajando en la mejora de la sede electrónica, pero esto precisa que el ordenador no te falle cada día. Además, hay una situación de desánimo. No hay interés por parte de quien puede poner el personal, el dinero o las soluciones. No lo hay.

2- Las soluciones grandes deben ser adoptadas en Madrid. Implican dinero e implican medios. Y una gestión bien hecha. A veces no hace falta poner tanto medio o más dinero. Basta simplemente con gestionar bien. Una gestión bien hecha daría muchas soluciones, que puede pasar incluso la necesidad de gestión por algunos cambios legislativos. Una gestión más eficiente resolvería una parte de los problemas. Pero, por otra, es impepinable, hay que poner dinero, hay que poner medios. Si la gente no viene, hay que incentivar que venga. Madrid desconoce absolutamente cómo es vivir en la isla. A algunos les cuesta hasta ubicarnos en el mapa. Pero Madrid es una desconexión absoluta de cómo estamos. Y aparte de esa desconexión, el desinterés también es absoluto.

Julio Cano, fiscal superior de Baleares: "La falta de personal y de medios es indiscutible. Y la litigiosidad se incrementa"

1- En general, en toda la administración de Justicia hay un déficit de personal. Esto es así, lo dicen los números. Comparado con otros sitios de Europa, es evidente que la ratio de juez- fiscal por cada 100.000 habitantes en España es menor. Eso es un hecho y, al final, todo pesa.

La falta de personal y de medios es indiscutible. Y el nivel de litigiosidad se va incrementando. Todo se suple con voluntarismo y con jornadas maratonianas. Faltan equipos especializados, faltan peritos tasadores, no tenemos peritos contables, peritos de delincuencia económica o en materia de medio ambiente. Deberíamos contar con especialistas en muchas cosas. Los equipos psicosociales en familia tardan muchos meses en hacer un peritaje.

2- En el caso del orden penal, que es donde intervenimos de lleno, la Fiscalía desde hace muchísimos años aboga por un cambio de modelo en el enjuiciamiento criminal. Un cambio de modelo total. De investigación por el ministerio público, existencia de un juez de garantías que en la instrucción vele por el respeto a los derechos fundamentales de los investigados y luego la fase de enjuiciamiento. La fiscalía hace años que apuesta por este modelo: el fiscal investigador. Y luego por supuesto reforzamiento de plantilla y de medios. En penal veo esas dos cosas fundamentales.

Martín Aleñar, decano del colegio de abogados de Baleares: "La solución es un Pacto de Estado por la Justicia con una decidida inversión"

1- Nunca ha existido una voluntad política de solucionar la Justicia. Eso es lo primero. Lo siguiente es que faltan jueces, faltan letrados de la administración de Justicia, falta personal, faltan infraestructuras. Se tienen que crear nuevos juzgados, aunque tampoco hay infraestructuras para ubicarlos. Hace meses se creó un juzgado, pero no había sitio donde ponerlo.

También hay que decir que hay muchas carencias y deficiencias en los sistemas informáticos que se han ido implementando. Podían haber sido más eficientes.

2- La primera, principal y única solución si queremos dar una solución definitiva al problema actual es un Pacto de Estado por la Justicia, obviamente, con una decidida inversión en Justicia. Esa sería la solución, todo lo demás son paños calientes. La solución es que se mejore drásticamente el presupuesto de Justicia, que se dote cada una de las jurisdicciones de los juzgados que precisan, porque todo esto, sin presupuesto, sin medios, sin una decidida inversión no se puede hacer. Ojalá nos digan desde el CGPJ o del Ministerio ‘ya tenéis 10 juzgados’ pero esto no va ocurrir. ¿Por qué no va a suceder? Pues porque en Murcia necesitan 20 más, en Málaga 30 más... Por eso, no es posible.

Frederic Xavier Ruiz Galmés, decano del colegio de procuradores de Baleares: "Hay que tener un proyecto claro de modelo de Justicia que sea permanente"

1- Yo creo que es una suma de causas, no hay una causa principal. Primero, estamos desde hace mucho tiempo en una Justicia permanentemente en obras, que continuamente se modifica e introduce nuevos sistemas, sobre todo, tecnológicos. Eso incide en la necesidad de una continua preparación. La formación que se da dentro de la administración de Justicia no es de la calidad que debería.

Segundo, ello se añade a una muy acuciante movilización de funcionariado que evidentemente también es cambiante. Eso produce cierta desmotivación. Además, hay que sumar un repunte de litigiosidad en nuestra comunidad tras la pandemia.

2- Una de las principales soluciones sería tener un proyecto claro de modelo de Justicia, entendiendo que no basta con una cuestión adjetiva como la digitalización como si fuera la panacea, sino el hecho de tener unos objetivos claros y poner todos los medios necesarios a nuestro alcance de una forma cabal y no poner por poner. Y eso implica, dentro de ese proyecto, una estabilización. Es decir, tener un modelo estable y con vocación de permanencia. Creo que es fundamental. No siempre es poner recursos económicos, sino optimizar los que tenemos de forma coherente.