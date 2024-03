Fomentar entre las niñas los estudios STEM para que la mujer sea parte activa del desarrollo tecnológico

Conseguir la igualdad en el sector tecnológico es un objetivo todavía lejano y para alcanzarlo es preciso fomentar entre las niñas, desde edades muy tempranas, el seguimiento de estudios STEM además de mostrarles el para qué de la tecnología y cómo, a través de ella, pueden transformar el mundo. Ésta es una de las conclusiones a las que llegaron las participantes en el foro de innovación Mujeres Tech se celebró el pasado 13 de marzo en el Club Diario de Mallorca, que contó con el patrocinio de Coca Cola y la colaboración #SomosMujeresTech, una iniciativa de Hill & Knowlton.

El debate, moderado por Palmira Muñoz, directora de tecnología de Hill & Knowlton y coordinadora de la iniciativa #SomosMujeresTech; contó contó con Rita Estévez, Consejera independiente de Línea Directa y Morabanc, presidenta de comisión de tecnologías y senior advisor bain, con Pilar Torres, Head of Eviden, an Atos business, Iberia, Italia y MEA; y Rosa Díaz Moles, Directora del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) de Red.es, todas ellas miembro de la iniciativa #SomosMujeresTech. También participaron Margarita Martínez, fundadora y CEO de Gladtolink y presidenta de la Asociación Balear de Software, Internet y Nuevas Tecnologías, y Patricia Rosselló, CEO de Roibos. Clara Oliveros ejerció como presentadora del acto.

Las participantes durante la jornada celebrada en el Club Diario de Mallorca. / MANU MIELNIEZUK

Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, fue la encargada de abrir el acto con una intervención en la que destacó la importancia de contar con la mirada de la mujer en el desarrollo tecnológico, para evitar que la mitad de la población quede excluida de la próxima gran revolución, la de la IA, que cambiará la forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos.

Goñi apuntó algunos de los temas que después se trataron en la mesa, como el gran aumento de mujeres directivas en España, pero recordó que sigue existiendo el techo de cristal, la diferencia salarial y apuntó a la atracción de las jóvenes al sector.

Informe sobre la brecha de género en tecnológica

Tras las palabras de la directora de este periódico subió al estrado Rosa Díaz, que hizo un breve repaso del Informe de la brecha digital de género 2024 presentado por Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Los datos aportados por Díaz corroboraron la escasez de talento femenino en las tecnológicas ya que menos del 17% de la población ocupada con formación STEMson mujeres. Por otro lado, a pesar que dentro del conjunto de los egresados universitarios las mujeres son mayoría, dentro de las personas que finalizan titulaciones TIC tan solo representan el 12,8%. Aunque la brecha de género en el uso de Internet está prácticamente cerrada, la mujer traslada al mundo virtual patrones del real. Así, sus búsquedas están relacionadas con la salud y la educación. Otro dato preocupante apuntado por Díaz es que el 67,8% de las víctimas de delitos sexuales en línea son mujeres por lo que expresó la necesidad de formarlas en su defensa y en su seguridad. Díaz finalizó recordando que este informe tiene la finalidad de detectar las brechas para poner en marcha políticas públicas con el objetivo de alcanzar la igualdad.

Patricia Rosselló, Margarita Martínez, Rosa Díaz, Pilar Torres, Ricardo Muntaner, Rita Estévez y Palmira Muñoz en el Club Diario de Mallorca. / MANU MIELNIEZUK

Para comenzar la ronda de intervenciones en el debate, Palmira Muñoz puso sobre la mesa la revolución que está suponiendo el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), incidiendo en «si realmente es un motor de cambio y un motor transformador del tejido empresarial español». Patricia Rosselló aportó una visión desde Baleares al comentar que «es líder en tursimo y la aplicación de la inteligencia artificial nos está diferenciando, sobre todo, en la distribución». Rosselló apuntó, en este sentido, que Mallorca puede optar a ser «el Sillicon Valley del turismo y la innovación». Por su parte, Margarita Martínez recordó que «la transformación digital no ha terminado, todavía tenemos papeles sobre la mesa», si bien admitió el gran interés que está suscitando la la inteligencia artificial, una tecnología que «ayudará a mejorar nuestros productos, para que podamos ponerlos en el mercado más rápido y tener más eficiencia en toda la cadena».

Rita Estévez refirió el cambio de paradigma que va a suponer la IAgenerativa y mencionó que las grandes empresas ya está realizando pruebas piloto para introducir esta tecnología de forma controlada y de cómo su uso está dando buenos resultados en marketing, e-comerce o asesoría siendo «un apoyo a la eficiencia y la productividad». Con estos casos de uso, añadió Estévez «las empresas tienen la oportunidad de prepararse desde el punto de vista tecnológico, porque ladopción de la IA generativa, a nivel transversal, conlleva muchos requerimientos tanto de expansión en la nube como de GPUs y talento».

Pilar Torres centró la atención en el hecho de que la IA está en total ebullición debido a «la gran cantidad de datos, la potencia de computación y el bajo coste». Así, recordó, que hace más de 50 años que se trabaja en IA: «el algoritmo no es nada nuevo, es una ecuación matemática. Si introduzco más parámetros, mejor será mi modelo predictivo».

Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, durante su intervención en el foro Mujeres Tech. / MANU MIELNIEZUK

Sesgo de género en IA

Palmira Muñoz señaló que según un estudio de la UNESCO, «sólo el 22% de los profesionales que trabajan en el campo de la inteligencia artificial son mujeres. Necesitamos más mujeres en estas fases iniciales de desarrollo y puesta en marcha» para evitar el sesgo de género. Al respecto, Rosa Díaz apuntó que «si somos minoría en STEMy no participamos en el diseño y desarrollo de productos, se queda fuera la mitad de la población. Hay que animar a las hijas a participar en la creación de un nuevo mundo». Insistió en la necesidad de divulgar y dar a conocer el sector y en «generar la curiosidad y el interés en ser parte del cambio»

«La IA está aquí para quedarse. Al final se trata de enseñar a la máquina y en enseñanza, las mujeres somos líderes», argumentó Margarita Martínez. La empresaria hizo notar que «la tecnología está en todas partes» y refirió cómo el desarrollo de plataformas para el diseño de aplicaciones sin necesidad de código está suponiendo un avance en la adopción de la tecnología por parte del ciudadano.

El Club Diario de Mallorca acogió la segunda edición del foro de innovación Mujeres Tech. / MANU MIELNIEZUK

Atraer y retener talento

Aunque España se ha situado en el top 10 de los países que atraen talento, lo cierto es que, tal y como señaló Rita Estévez, en 2023 quedaron 120.000 puestos en las tecnológicas sin cubrir. Por ello, Estévez apostó por fomentar el talento local como base para ganar en competitividad: «hay que hacer un esfuerzo público, revisar las materias educativas y ligarlas a lo que está pasando. El sector privado tiene que formar a los empleados en habilidades digitales, ofreciéndoles formación conjunta para adquirir nuevas competencias». En todo caso, parece que los jóvenes, hombres y mujeres, no ven su futuro profesional en el sector ya que solo el 10,2% de los adolescentes espera trabajar en tecnológicas. «Lo que no se conoce, no se elige», señaló Rosa Díaz subrayando que «la tecnología es transversal, necesitamos a muchas personas a bordo. Hay empleo de mucha calidad».

«Visibilizar casos de éxito, tener programas de coaching y mentoring para detectar el talento femenino. Conseguir que la mujer no se autoexcluya», enumeró Rita Estévez para conseguir que ellas se acerquen al sector: «El propósito de la tecnología tiene que ser entendido», resumió Estévez. Para Pilar Torres es esencial divulgar «el papel beneficioso para la sociedad que tienen las tecnologías cuando se aplican correctamente». Por su parte, Patricia Rosselló insistió en la necesidad de conocer «a qué te puedes dedicar» mientras que Margarita Martínez abogó por mostrar las aplicaciones sociales de la tecnología y recordó que «estés en turismo, estés en medicina o en hostelería, hoy se necesita tecnología».

Con todo, por primera vez en España, el 40% de los puestos directivos están ocupados por mujeres, apuntó Muñoz. Una cifra que fue celebrada por todas las ponentes si bien Martínez hizo notar que la mujer sigue siendo minoría en los puestos donde se toman decisiones de negocio. Estévez refirió que las cuotas han sido «un mal necesario» para llegar a estos porcentajes, mientras que Torres enumeró los factores necesarios para tener más mujeres directivas como autoconfianza, conciliación y flexibilidad. «El sesgo de género es importante, las chicas se autoexcluyen», insistió Estévez. Por su parte, Díaz manifestó su preocupación por la falta de cantera y la manera en que se puede atraer a mujeres que quieran ocupar puesto directivos, ya que «nos excluimos también en el mercado laboral».