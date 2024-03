La cirugía de catarata, incluso en cristalinos transparentes, tratamiento eficaz frente a cierto tipo de glaucoma

La cirugía de la catarata puede ser de gran utilidad como tratamiento para pacientes con glaucoma de ángulo cerrado o estrecho, aunque estos no presenten catarata. Según la Dra. Lucía Perucho, especialista en glaucoma de Miranza Mallorca, en los pacientes con este tipo de glaucoma, cuya presión intraocular (principal factor de riesgo del glaucoma) suele ser muy elevada, se recomienda la cirugía de catarata, también llamada cirugía de cristalino, que resulta eficaz en la mayoría de los casos y puede evitar tener que recurrir a otra cirugía específica de glaucoma.

“Cuando realizamos una cirugía de cataratas sustituimos el cristalino, que es la lente natural del ojo, por una lente intraocular que tiene menor grosor. De este modo, dejamos más espacio para que pueda drenar adecuadamente el humor acuoso (líquido que rellena el globo ocular) por el ángulo o malla trabecular, una especie de “colador” por el que este líquido entra y sale del ojo, ayudando, así, a que la presión intraocular disminuya. Por ello, esta cirugía, practicada incluso en ojos con un cristalino totalmente transparente, es un arma terapéutica muy importante para el glaucoma de ángulo cerrado, en el que el espacio de este ángulo es muy estrecho”, explica la oftalmóloga de Miranza Mallorca.

Miranza ha impulsado una campaña de prevención, con screenings gratuitos entre la población con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma. / Miranza

Además, si el paciente con glaucoma, especialmente el de ángulo cerrado, también sufre cataratas, cosa habitual debido a la relación de ambas enfermedades con la edad, el riesgo de aumento de la presión intraocular puede ser aun mayor, dado que el incremento de espesor del cristalino relacionado con la catarata, puede engrosar más el cristalino.

Avances para conservar la visión de por vida

La Dra. Perucho afirma que “a día de hoy, tenemos la posibilidad de frenar la progresión del glaucoma e hipertensión ocular desde estadios muy iniciales”. A esto añade que “las diferentes técnicas disponibles en la actualidad permiten que los pacientes diagnosticados hace años con mal pronóstico conserven la visión a largo plazo y para toda la vida”.

Además de la cirugía del cristalino para algunos casos, los tratamientos habituales para hacer frente al glaucoma, patología neurodegenerativa que incide aproximadamente sobre el 3% de la población causando daños en el nervio óptico del ojo, son la iridectomía o extirpación parcial del iris en aquellos casos que están en riesgo de desarrollar un glaucoma de ángulo cerrado, terapia tópica (fármacos en gotas), las cirugías clásicas y las llamadas MIGS, mínimamente invasivas, todas ellas orientadas a reducir de la presión intraocular.

No obstante, la detección temprana del glaucoma será clave para prevenir una mayor pérdida de la visión y aplicar el tratamiento más adecuado en cada caso. Algunos de los indicadores más comunes son la visión borrosa, pérdida del campo visual, dolor ocular o halos alrededor de las luces. Sin embargo, a menudo la enfermedad no da síntomas hasta que está muy avanzada, ya que la pérdida de visión que provoca la muerte de células del nervio óptico suele ser paulatina y periférica, por lo que la mitad de las personas con glaucoma, no son conscientes de padecerlo.

Se recomienda acudir a una revisión oftalmológica anual a partir de los 50 años / Miranza

Prevención en el marco de la Semana Mundial del Glaucoma

La Dra. Perucho recomienda acudir a una revisión oftalmológica anual a partir de los 50 años, así como si se tienen antecedentes familiares o alta miopía, para someterse a un examen oftalmológico completo que podrá confirmar si el paciente padece la enfermedad o está en riesgo de desarrollarla por tener una presión intraocular elevada.

Con el objetivo de fomentar la prevención del glaucoma, Miranza ha impulsado una campaña de prevención, con screenings gratuitos entre la población, en el marco de la Semana Mundial del Glaucoma (del 10 al 16 de marzo). Estos screenings, que se han llevado a cabo en Palma de Mallorca y en otras 10 ciudades de España y Andorra, han revelado que el 14% de las 360 personas revisadas tiene hipertensión ocular, principal factor de riesgo del glaucoma.

