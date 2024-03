Jorge Pastor Panadero: «Por desgracia un retraso de tres años para señalar un juicio empieza a ser normal»

Jorge Pastor Panadero es juez y ha elegido como primer destino un juzgado de Palma. Pero no es un juez cualquiera. Ha sido el más brillante de la última promoción. Este logro no ha sido casual, sino el resultado de más de tres años de jornadas de estudio de unas doce horas diarias, lo que demuestra el interés y el tesón para conquistar su sueño, que era algún día poder impartir justicia.

¿Cómo se consigue ser el primero de una oposición tan complicada como es la de juez?

A través de un gran esfuerzo, estudiando muchas horas y renunciando a muchas cosas hasta alcanzar tu sueño.

Preséntese.

Tengo 29 años, nací en Valencia y estudié el doble grado de derecho y ciencias políticas. El juzgado de Palma es mi primer destino como juez titular.

¿De dónde le viene esa vocación para convertirse en juez?

De muy pequeño. Cuando era un niño yo ya tenía muy claro que quería ser juez y eso que la mayoría de mis familiares proceden del ámbito sanitario.

Un sueño infantil que se fue consolidando con el tiempo.

Así es. Con el tiempo me di cuenta que convertirme en juez encajaba muy bien con mi forma de ser. Me gusta resolver los problemas de la gente, me gusta pensar soluciones a los problemas, pero sobre todo me apasiona el concepto de justicia, para aplicar lo que es justo, lo que es correcto. También me gusta la capacidad que te permite poner límites al poder.

¿Qué características debe tener un juez moderno?

Debe tener muchas, pero el más importante es que debe estar comprometido con la sociedad a la que sirve. Los jueces a veces corremos el riesgo de encerrarnos entre libros y olvidamos de la aplicación práctica del derecho. No debemos perder nunca ese contacto con la realidad.

Y, además, debe impartir justicia.

Obviamente hay que ser siempre justo. No es necesario reinventar el concepto de justicia. Hay que darle a cada uno lo suyo, es decir, lo que le corresponde, pero a la vez es muy importante que el juez sea muy trabajador. A día de hoy es necesario para ser juez tener una gran vocación por el trabajo. La justicia en estos momentos exige enormes y largas jornadas de trabajo.

El nuevo juez ha elegido el juzgado de lo mercantil número 4 de Palma. / B. Ramon

Hablando de esfuerzo, ¿cuánto tiempo le ha dedicado a preparar esta oposición?

Han sido tres años y medio de estudio. Ha sido un periodo muy intenso.

¿Cómo se organizaba para lograr esta constancia?

A mí me gusta estudiar en la biblioteca. Entraba a las ocho de la mañana y salía doce horas después, deteniéndome un rato para comer. Así seis días a la semana, pero a veces también estudiaba el día de descanso.

¿En algún momento pensó que iba a ser el mejor de la oposición?

Eso no lo piensas nunca. Lo importante es conseguir ganar la oposición y para ello debes ir bien preparado y yo estaba preparado para aprobar.

Llama la atención que un opositor tan brillante elija Mallorca como primer destino, cuando ningún funcionario quiere venir por ser un lugar tan caro.

Elegí el destino por varias razones. Mallorca tiene una calidad y una forma de vida muy similar a mi tierra, Valencia. Hay buenas conexiones, pero sobre todo es una ciudad donde puedes ejercer la función de juez de manera cercana al ciudadano.

¿Le informaron antes de venir del gran problema que hay con el acceso a la vivienda?

Me informé muy bien de todos los problemas. No he llegado engañado. También era consciente de los graves problemas que arrastra la administración judicial. Aunque sea juez también me cuesta encontrar una casa para vivir. Si me pregunta cómo se soluciona este problema, la verdad es que no lo sé.

¿Por qué ha elegido la especialidad mercantil?

Me atraía porque es una jurisdicción muy moderna, con leyes nuevas. Me gusta el mundo de la economía y de la empresa. Además, ahora todavía conservo todo el derecho en mi cabeza y aún tengo la capacidad para ir aprendiendo nuevas cosas muy rápido. Estoy notando el esfuerzo que se precisa, porque me paso todas las tardes estudiando.

La jueza decana de Palma decía el otro día que los magistrados están desencantados por las condiciones precarias en las que tenían que trabajar. ¿Ha notado usted este desánimo?

En mi caso el desánimo no existe, al revés, tengo muchas ganas de ejercer mi profesión. Sin embargo, no soy ajeno a este baño de realidad. En Balears la justicia está colapsada, porque no hay medios y faltan funcionarios, y eso también repercute después en el trabajo.

¿Le gustaría hacer carrera en Mallorca?

No lo he pensado, pero por qué no. Aquí me han recibido muy bien y me gusta mucho el trato que recibo de la gente.

¿Es necesario modernizar algunas leyes en España?

Claro que sí, porque la sociedad y el mundo en general ha cambiado mucho desde que se promulgaron algunas leyes. No hay que recurrir al dicho de que vale lo malo conocido, que lo bueno por conocer. El legislador debe impulsar estos cambios legislativos, pero teniendo en cuenta la opinión de todos los operadores jurídicos. Así es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal.

¿Es consciente de que pronto su despacho se llenará de expedientes y se le acumulará el trabajo? ¿Esta situación puede afectar a la calidad de su trabajo?

Me gustaría decir que no y ojalá que así sea. Pero en ocasiones mi trabajo también exige ponderar esa situación de sobrecarga y tienes que dar una respuesta al ciudadano. Porque una justicia si llega tarde no es justicia.

¿Cómo debe actuar un juez en estas situaciones?

Pues habrá ocasiones en las que después de leer una resolución me plantee que me pude expresar mejor. Pero lo que tengo claro es que jamás adoptaré conscientemente una decisión incorrecta.

¿Desde su posición de juez como se le puede explicar a un ciudadano que tiene que esperar tres años a que se celebre su juicio?

Por desgracia este retraso ya empieza a ser habitual, pero eso no quiere decir que sea aceptable. Pero ello se debe a la falta de medios. Hay remedio para solucionarlo, como una mejor utilización de los medios humanos, modernizar el sistema informático, o reducir los plazos procesales.

¿Entiende que el ciudadano se sienta indignado por el funcionamiento de la Justicia?

El ciudadano tiene todo el derecho a estar indignado. Es más, debe de estar indignado ante esta situación. Lo que más nos molesta no es la indignación, sino que no se sumen a nuestras reivindicaciones, porque el juez también padece esta situación.

¿Lo más fácil para el ciudadano es culpar al juez de esta grave situación?

Basta con fijarse en el porcentaje de jueces por el número de ciudadanos y se comprueba que nuestro país está a la cola. Si lo sumamos a la falta de inversión se localiza el foco del problema.

Sin embargo, siendo el Poder Judicial tan importante en nuestro país, ¿por qué tiene tan poco peso a la hora de reclamar medios?

Es complicado. Lo cierto es que el ciudadano, igual que reivindica mejoras en la sanidad o en la educación, también debería hacer lo mismo con la Justicia. A diferencia de otros servicios públicos, ya que es habitual ir con frecuencia al médico, con suerte a la Justicia te enfrentas una vez en la vida. Pero basta una ocasión para darte cuenta de las necesidades que precisa la Justicia. Por eso, cuando te afecta esta situación, la repercusión es muy alta.

Es decir, ¿el ciudadano vive un poco alejado del problema que supone esta falta de medios para la Justicia?

Los jueces toman muchas decisiones que afectan a las personas, por ello es necesario que cuenten con medios suficientes para desarrollar su trabajo.

¿Además de más medios, ante la sobrecarga de casos, es necesario buscar soluciones procesales?

En parte es posible, pero entiendo que haya recelos, incluso entre los propios jueces, para adaptar nuestra forma de trabajar ante el fenómeno de litigios en masa. Cada día se reciben demandas que son exactamente iguales y por lógica la resolución, aunque con matices, siempre debe ser la misma. Una de las soluciones que se ha planteado ante esta situación es lo que se denomina proyecto testigo.

¿Es usted partidario de aplicar este proyecto?

Creo que sí se debe aplicar y de hecho ya llegamos tarde. Los juzgados de primera instancia de todo el país están saturados porque no se han adoptado a tiempo estas soluciones procesales. Además, detrás de cada resolución a través de este método siempre está el juez, que garantiza la legalidad del proceso.

¿Teme que algún día la función del juez se sustituya por la inteligencia artificial?

De las profesiones que pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial, creo que la del juez debe estar de las últimas de la lista. Pero entiendo el recelo que puede tener un ciudadano a que en un futuro una máquina pueda tomar las decisiones que debe adoptar un juez.

¿Sueña algún día con ocupar un asiento en el Tribunal Supremo?

No lo he pensado. A mí lo que me encanta es el derecho y me gustaría sentar doctrina, porque supone pensar mucho las cosas. Para ello no es necesario estar en el Tribunal Supremo. Se puede hacer desde cualquier juzgado. De momento solo pienso en trabajar en mi juzgado de Palma y hacerlo lo mejor que sepa, siempre con responsabilidad.

El despacho del juez novel se llenará pronto de expedientes por resolver. / B. Ramon

«La independencia del juez está garantizada»

El brillante opositor está convencido de que la independencia del juez «está garantizada». Por ello, no se siente preocupado por la polémica que está generando a nivel político que el CGPJ no se renueve. «Al 99% de los jueces que ejercitamos nuestro trabajo nos da igual los nombramientos del Consejo. Lo que queremos es un órgano gobernativo que regule nuestros derechos laborales, nuestras retribuciones y que nos resuelva los problemas que realmente tenemos».

El nuevo juez de Palma, que resolverá cuestiones mercantiles, lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. «La sociedad puede estar muy tranquila que el juez resuelve con independencia y siguiendo su criterio».