Deconstruirnos para aprender

Deconstrucción. Es una de las palabras que más me repito. Deconstruirme y desaprender para poder aprender de nuevo, dejando atrás todas las enseñanzas que recibí de pequeña, los pensamientos automáticos, la supuestas verdades que tengo interiorizadas… Hablo de aprender sobre feminismo en su más amplio sentido, con todas sus variantes, aristas, realidades, y aplicarlo cada día.

Mucha gente no tiene claro qué es feminismo, creo que es complejo de concretar. Según la RAE es el «principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre», yo añadiría lo que sostiene Angela Davis: «la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas». Partiendo de esta base, que me abrió los ojos cuando entendí el concepto, me puse las gafas violetas y ‘descubrí’ que feminismo no es lo contrario al machismo (como me habían hecho creer), no entiendo por qué, un año más, vuelve a dividirse la manifestación por el 8M.

Vaya por delante que estoy a favor de la ley trans. Desde mi condición de mujer cis blanca abrazo todas aquellas leyes que visibilizan, protegen y mejoran la calidad de vida de las mujeres transexuales, transgénero, racializadas... Estoy a favor de esa ley y espero que se persiga a aquellos que tratan de aprovecharse de ella con fines más que ‘sospechosos’, y que, asimismo, deje de darse pábulo a este tipo de personas desde los medios generalistas contribuyendo a la desinformación, al alarmismo, al odio y al regocijo de quienes quieren acabar con el feminismo y con las personas feministas. Creo que la división en las manifestaciones de hoy contribuye también a que esta gente esté logrando degradar el movimiento feminista.

Y mientras trato de entenderlo, sigo aprendiendo y reconstruyéndome.