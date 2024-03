Familia, docencia, gestión, investigación y divulgación, las «superwomen» de la UIB

Para ocupar una cátedra hay que compaginar docencia, investigación, gestión, divulgación y estancias en otras universidades. Si eres mujer, hay que añadir la dificultad de combinar todas estas tareas académicas y laborales con las domésticas y el cuidado de la familia: «Hay que ser un poco superwoman». Es el caso de las catedráticas de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Pilar Roca (Biología), Caterina Valriu (Filología Catalana) y Francesca Salvà (Didáctica y Organización Escolar), que explican a este diario que para conseguir su objetivo han tenido que «trabajar y formarse muchísimo».

El III Plan de Igualdad de la UIB, publicado el mes pasado, pone de manifiesto que solo el 25% de las cátedras están ocupadas por mujeres. ¿Cuáles son los motivos de que el porcentaje sea tan bajo? Para Roca, Valriu y Salvà los factores son diversos y van desde las dificultades a la hora de combinar la extensa vida académica con la privada, que incluye el cuidado del hogar y de la familia, hasta la falta de referentes de que disponen las mujeres.

«La mujer se encuentra a lo largo de su vida más obstáculos para dedicar tiempo al trabajo, porque es la que en general se encarga de la familia», opina Roca. Valriu coincide con ella al considerar que «para llegar a ser catedrática hay que tener tres o cuatro sexenios. Es decir, mínimo veinte años sin interrupción de recorrido en la universidad, algo que si optas por tener familia, y eres mujer, es el doble de complicado». Salvà destaca además la importancia de la «falta de referentes y de expectativas sociales, porque hacen que no te plantees llegar a puestos importantes».

Caterina Valriu, catedrática de Filología Catalana. / B.Ramon

Es curioso ver cómo a la pregunta de si lo han tenido difícil para lograr llegar a su puesto y durante el ejercicio del mismo, en un primer momento dicen que ‘no’, pero cuando se paran unos segundos a pensarlo, rectifican y reconocen haberse encontrado con «algunas barreras». «Me cuesta decirlo, pero si yo voy actualmente a una reunión con un compañero y nos dirigimos al grupo, muchas veces le hablan a él y no a mí. Y el sentimiento es muy frustrante», reconoce Roca.

«Es verdad que pocas veces me he sentido menospreciada y tampoco tengo la sensación de haberlo tenido más difícil que un hombre para lograrlo, pero reconozco que lo tienes tan interiorizado que no te fijas, porque si lo pienso, veo que al tener a mis dos hijas mi rendimiento, sobre todo en la investigación, bajó mucho, y sentía mucha presión, porque tenía que hacer todo eso y además organizar las cosas de la casa y la familia, y es complicado».

Además, insisten en que «la lucha para continuar en el camino es continua» y en que han tenido y tienen que «trabajar y formarnos constantemente».

Francesca Salvà, catedrática de Didáctica. / A.COSTA/UIB

Efecto tijera

«La brecha en la cátedra es algo escandaloso, sobre todo porque hay más mujeres universitarias que hombres», apunta Salvà. Se trata del llamado efecto tijera, que se empieza a producir especialmente en los estudios de doctorado. Es a partir de este momento cuando la presencia de mujeres va disminuyendo. También lo constatan Roca y y Valriu, que señalan que cuando empezaron sus estudios había un elevado porcentaje de féminas, pero a medida que fueron avanzando, fueron desapareciendo. «De mi promoción, yo fui la única profesora universitaria, mientras que compañeros llegaron muchos», recuerda Roca. Valriu, por su parte, pone el foco en el número de investigadores principales y directores de revistas, que «es muy superior». Por no hablar de que «por primera vez en la historia de la UIB, tenemos una jefa de mi departamento, y si hablamos de rectoras, solo ha habido una», sentencia.

Por todo ello, las tres catedráticas de la Universitat confiesan sentirse «privilegiadas y afortunadas» y piden a las jóvenes que «busquen referentes cercanos, que las hay», que «se hagan oír y ver» y «sepan que aunque se les va a exigir más que a los hombres, pueden lograrlo».