La lucha contra el alcoholismo también tiene nombre de mujer

Históricamente la adicción al alcohol se ha considerado un problema que solo afecta a los hombres. Pero no es cierto. Es una adicción que también padecen las mujeres, aunque se exprese de diferente manera que en los hombres. El porcentaje de esta adicción entre ambos géneros está casi a la par, al menos en Baleares.

Projecte Home lleva muchos años tratando este problema a través de diferentes programas. Una de estas alcohólicas que intenta dejar atrás esta adicción es Mónica. Es mejicana, tiene 54 años y fue a los doce años cuando cogió por primera vez una botella de cerveza. Desde entonces no la soltó, hasta que hace pocos meses decidió dejar atrás esta adicción y entró en el Projecte Home. La mujer afirma que ha sido la decisión más inteligente que ha podido tomar, pero que lo hizo después «de hacerle daño a muchas personas, sobre todo a mi hijo». Ante cualquier frustración que sufría, buscaba el refugio en una copa y llegó un momento que pasaba días enteros tirada en a cama, completamente ebria. «Solo salía para comprar más alcohol». En este año de terapia ha aprendido un nuevo comportamiento y ha aceptado «que la frustración forma parte de la vida. Aquí me han enseñado a gestionar mis fracasos». La paciente asegura que ya no teme salir a la calle, pasar por delante de un bar y cruzarse con unos clientes que están bebiendo una cerveza. «El alcohol ya no me atrae. Beber es una mentira, que me ha llevado hasta el fondo del pozo». No es la primera vez que se somete a una terapia para superar su adicción, pero está segura que ahora lo está consiguiendo.

La terapeuta se encarga de ayudar a superar la adicción al alcohol. | M.MIELNIEZUK / J. F. Mestre

Siguiendo terapia también se encuentra Joana, quien llevaba mucho tiempo refugiándole en el alcohol porque no sabía gestionar los malos momentos que sufrió por fracasos familiares . «Llegó un momento que por la mañana, en vez de tomar un café, bebía una cerveza». Reconoce que beber era una forma de esconderse ante los problemas que fueron apareciendo en su vida. Y es que Joana es una de esas mujeres que primero logró dejar el alcohol, pero que después recayó en esta adicción. Sin embargo, hubo un día en el que se dio cuenta que tenía un problema y buscó ayuda.

Las dos mujeres coinciden en lanzar el mensaje a todas las féminas que sufren esta adicción «que han de buscar ayuda, porque hay salidas que te llevan a superar esta adicción».

Para superar este grave problema es fundamental el trabajo de las terapeutas de Projecte Home. Una de ellas es Alba Arboledas, que detalla que la mayoría de mujeres acuden al centro por un problema emocional. Por ello es muy importante empezar a trabajar primero sobre el comportamiento, para después dedicarse al apartado de las emociones. En la terapia les enseñan a desarrollar una serie de herramientas que les permiten controlarse. La experta afirma que la forma de comportarse de una mujer alcohólica es diferente a la de un hombre. La mujer suele beber sola en casa. El hombre, en cambio, no le molesta consumir en la calle o en un bar, porque socialmente está aceptado. Después ellas muestran un sentimiento más profundo de vergüenza y de culpa, que no se refleja en los hombres. La terapeuta reconoce que, por desgracia, siempre existe el peligro de recaer en la adicción.