El Parlament estudiará la creación de una comisión sobre las mascarillas

La Mesa del Parlament balear ha admitido a trámite la solicitud de una comisión de investigación por el caso Koldo presentada por el Grupo Parlamentario Vox: «Estamos a la espera de que en los próximos plenos se pueda debatir la necesidad de su creación para depurar las responsabilidades políticas que se deriven de este caso», explica la portavoz de Vox, Idoia Ribas.

Ribas insiste en que «nos merecemos una explicación convincente» de la expresidenta del Govern, Francina Armengol, «de por qué ha actuado de esta forma» y denuncia que «el bochorno crece cada día» con este caso porque hay «muchas preguntas» a responder, entre ellas por qué el anterior Govern tardó tres años y «por qué esperó a perder las elecciones» para reclamar el importe. Además, la portavoz de Vox exige la dimisión de la exconsellera de Salud, Patricia Gómez, y que entregue su acta de diputada, ya que fue durante su mandato cuando sucedieron estos hechos

Por su parte, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos también presentarán, en los próximos días, una solicitud conjunta de comisión de investigación en el Parlament para resolver dudas sobre el caso Koldo, pero también para saber qué pasó con todas las contrataciones públicas en tiempos de pandemia «que se ha sabido que no son aparentemente correctas». Por una parte, quieren conocer qué ha ocurrido con el caso Koldo y «qué pasó después de la llegada del Govern del PP, porque hay noticias de una posible caducidad del expediente», y, por otro lado, quieren desgranar todas las contrataciones públicas hechas en tiempos de pandemia «que se ha sabido que no han sido correctas y algunas de ellas están en trámites judiciales». El PP aún no aclara cuál de las dos va a apoyar.