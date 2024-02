PP y PSOE se desentienden de plantear una comisión de investigación en el Parlament

El PP y el PSOE se desentienden por el momento de plantear una comisión de investigación sobre las mascarillas fraudulentas y el caso Koldo en el Parlament. Mientras los socialistas sostienen que las pesquisas llevadas a cabo por la Audiencia Nacional no afectan «a nadie de Balears», por lo que dicha comisión debería celebrarse a nivel nacional en el Congreso de los Diputados, los populares no quieren plantear ninguna iniciativa parlamentaria en este sentido hasta escuchar las explicaciones que pueda ofrecer la expresidenta del Govern y actual secretaria del PSIB, Francina Armengol. Un hecho que provoca que, a día de hoy, las únicas formaciones que apoyan una investigación en la Cámara Autonómica sean Vox, Més per Mallorca y Unidas Podemos.

El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela. / B. Ramon

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, defendió que «en Balears no se está investigando a nadie» en relación a las indagaciones por parte de la Audiencia y el contrato de 3,7 millones de euros que firmó el anterior Ejecutivo con la empresa vinculada a la trama que encabezó Koldo García. Por este motivo, los socialistas consideran que es un asunto que debe trasladarse al Congreso de los Diputados. «La comisión se tiene que celebrar en el Congreso para que se vea todo el conjunto, que es lo que está investigando la Audiencia, no con parcelas», determinó Negueruela.

Asimismo, el portavoz acusó a Marga Prohens de «trocear todo el expediente y la documentación» para filtrarla «a su conveniencia» y determinó que el Ejecutivo de Armengol actuó desde «la máxima transparencia y legalidad». En este sentido, uno de los hechos que ejemplifican esta buena gestión es que, según recalcó el socialista, la persona responsable de recepcionar las mascarillas durante la pandemia ha sido ascendido con el cambio de Govern. «Textualmente ha sido ascendido a subdirector de la central de compras, si el que recepcionaba el material asciende es que no deben tener dudas de que es una persona ejemplar para hacer su trabajo».

Respecto a la reclamación del sobrecoste de las mascarillas, el PSIB-PSOE argumentó que la directora general de Gestión y Presupuestos del IB-Salut saliente informó del procedimiento al Jefe de los Servicios Jurídicos y al Jefe de Contratación actual de los servicios sanitarios en el traspaso de carteras. «Nos gustaría saber cómo ha continuado el PP con esta reclamación, que lo enseñen porque nosotros le informamos de la situación».

Por su parte, el portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, quiso desmentir estas afirmaciones. «Puedo asegurar que en ningún caso el anterior director general del IB-Salut lo transmitió durante el diálogo que se produjo en el traspaso de poderes», expresó Sagreras. En cuanto a los motivos por los que el anterior Govern exigió el sobrecoste de las mascarillas tres años después de ejecutar la compra de las mismas, los socialistas expresaron que lo importante es que la reclamación se hizo dentro del plazo legal correspondiente. «¿Qué problema hay en si lo reclamamos en diciembre del 2022 o en marzo de 2023? Lo importante es que lo hicimos dentro del plazo legal, siendo la única comunidad autónoma». En relación a la decisión del partido a nivel nacional de exigir formalmente a Ábalos que renuncie a su acta de diputado, Negueruela apoyó la decisión y defendió que se tienen que tomar las responsabilidades políticas pertinentes vinculadas a esta trama.

El PP, a la espera

Desde el Partido Popular, a pesar de lanzar un mensaje muy crítico respecto al anterior Ejecutivo estos últimos días, se mostró muy cauto a la hora de pedir una comisión de investigación en el Parlament o apoyar la que han presentado sus socios ultraderechistas. «Antes de tomar decisiones nos gustaría que Armengol compareciera y diera explicaciones. Esperamos su respuesta y en el caso de que no se produzca nos reservamos la oportunidad de llevar a cabo las iniciativas parlamentarias que consideremos oportunas o apoyar la de otros grupos», expresó Sagreras. Así, destacó que este es un proceso que ya está judicializado donde el Govern de Prohens se personará para depurar responsabilidades.

En el caso de Més per Mallorca, el portavoz ecosoberanista Lluís Apesteguia defendió la necesidad de que los socialistas planteen una comisión de investigación en el Parlament para aclarar por qué reclamó el sobrecoste de las mascarillas tres años después. «Quien debería pedir esta comisión y aún está a tiempo de hacerlo es el PSOE, creo que daría confianza a los ciudadanos de Balears», afirmó Apesteguia. Asimismo, Unidas Podemos también consideró necesario aclarar la presunta trama vinculada a las mascarillas en la Cámara Autonómica.