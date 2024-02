El PP de Prohens se fija en Galicia y reta a Vox: "Estos son los resultados que veríamos en Baleares si se convocaran elecciones"

El Partido Popular de Marga Prohens toma nota de lo sucedido ayer en las elecciones gallegas y se marca como objetivo seguir su modelo para obtener la mayoría absoluta sin necesidad de contar con el apoyo de Vox. "Estos son los resultados que seguramente veríamos en Baleares si se convocaran elecciones, estando en disposición de poder gobernar en las islas con una mayoría suficiente para depender única y exclusivamente del Partido Popular", ha expresado esta mañana el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras. En este sentido, Sagreras ha recalcado la importancia de concentrar el voto en torno a los populares ya que considera que es la "forma más eficaz para que no gobierne la izquierda".

Asimismo, el portavoz ha destacado que el contexto de Baleares es diferente ya que, en el caso de Galicia, el PP viene de gobernar durante varias legislaturas mientras que en las islas llevaban ocho años en la oposición. No obstante, Sagreras asegura que el PP "confía en seguir su camino" y no tener que depender de Vox para conformar una mayoría necesiaria para gobernar. "Es su quinta mayoría absoluta apostando por un proyecto centrado, de moderación y gestión. Cuando el centro y la derecha concentran el voto, fracasan el resto de partidos".

Vox no ofrece declaraciones

Por su parte, desde el grupo parlamentario de Vox Baleares no han ofrecido declaraciones a los medios después de no obtener representación en Galicia. En el caso del PSIB-PSOE, el portavoz Iago Negueruela ha querido felicitar tanto a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia como a la candidata del BNG, Ana Pontón, aunque considera que la victoria del PP no es extrapolable al resto de España ya que la campaña electoral se ha jugado en clave gallega.

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha mostrado decepcionado ya que finalmente el PP ha conseguido revalidar la mayoría aunque celebran "el magnífico resultado" logrado por parte del BNG. "Es un resultado histórico del cual nos sentimos muy orgullosos aunque no ha estado acompañado por parte del resto de la izquierda", ha expresado Apesteguia.