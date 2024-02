Un centenar de personas se manifiestan en Palma para pedir la dimisión de Sánchez y Marlaska por los asesinatos de guardias civiles en Barbate

Un centenar de personas se ha manifestado este mediodía en Palma para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate a manos de unos narcotraficantes. Al acto han asistido el líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll; el conseller electo en el Consell, David Gil, y el padre del guardia civil asesinado por ETA y dirigente de Vox, Antonio Salvá, entre otros.

La concentración, iniciada en la plaza de España y finalizada frente a la Delegación de Gobierno, ha estado marcada por los gritos de "Viva España", "Puigdemont y Sánchez a prisión" y "Gobierno criminal y ladrón". Incluso se ha escuchado un "Armengol, borracha" acompañado de vítores.

El presidente de Foro Baleares, Cosme Bernat Brull, quien ha organizado la manifestación, ha asegurado que la concentración tenía como objetivo principal rendir homenaje a los guardias civiles asesinados en Barbate: "Denunciar la nula gestión de Marlaska con los materiales o las cesiones a EH Bildu en Navarra". Por ello, ha reclamado la dimisión de todo el Gobierno y que se vuelvan a convocar elecciones: "No pueden seguir ni un minuto más porque la gestión es nefasta".

Por su parte el expresidente del Foro, Jesús Revuelta, denuncia que "ante las tropelías, la buena gente tiene que rebelarse" y alerta del "plan deliberado" de Marlaska para "neutralizar a la Guardia Civil, que es como decir neutralizar a España".

En un momento previo al inicio de la marcha, uno de los manifestantes ha loado al dictador Francisco Franco como contraposición a los "traidores" de la izquierda: "Los socialistas no perdonan no haber podido robar durante los cuarenta años de Franco, ni que hubiera paz y prosperidad". Todo ello acompañado de un homenaje a la patria a través de la interpretación de una conocida canción: "Quien oyendo "Viva España" con un "Viva" no responde, si es hombre, no es español, y si es español, no es hombre".