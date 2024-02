Ricardo Angora, psiquiatra en Médicos del Mundo: «La ayuda humanitaria es para Palestina, la población israelí tiene todas las necesidades cubiertas»

(Ciudad Real, 1959) Ha estado en las grandes catástrofes humanitarias de los últimos 25 años, tanto que pierde la cuenta de los países en los que ha ayudado a víctimas de terremotos, guerras y naufragios. Esta semana ha visitado Mallorca para fomentar la resiliencia del personal sanitario en Gaza

Esta semana ha visitado hospitales y centros de salud de Mallorca. ¿Qué les ha explicado?

La visita forma parte de una campaña de sensibilización a nivel internacional con el personal sanitario de Gaza. Lo que hacemos es ir por los diferentes centros sanitarios, contextualizamos la situación de Gaza y explicamos cómo viven los colegas sanitarios allí, porque ponen en riesgo su vida a diario para poder atender a la población y lo hacen sin medios y en unas condiciones muy complicadas. Lo que queremos con esto es sensibilizar a los profesionales sanitarios de aquí y enviar a los de allí un mensaje, a través de una fotografía, para que vean que desde el exterior se les apoya.

¿Cuál ha sido su último viaje humanitario?

A Siria, estuve este verano en el norte del país, cerca de la frontera con Turquía y la frontera con Irak.

¿Qué se encontró allí?

La situación es bastante complicada, porque es una zona muy aislada en estos momentos. Está bajo el control de las fuerzas democráticas de Siria, el SDF (Syrian Democratic Forces), que están compuestas en su mayoría por milicias kurdas y son las que controlan aquella zona. Hay un nivel de pobreza muy alto, tienen muy pocos recursos. Las autoridades sanitarias prácticamente no cuentan con financiación, es muy complicado entrar medicamentos, material sanitario y hay una falta importante de asistencia a la población, porque no hay un gobierno como tal, entonces no hay recursos para tener un sistema de salud, así que se encargan de ello las organizaciones humanitarias.

Ha estado varias veces en Gaza, ¿cómo ha vivido el conflicto entre Israel y Palestina?

Médicos del Mundo tiene programas en Palestina desde 2005, más o menos, y en Gaza desde 2007, que fue cuando se produjo el bloqueo por parte de Israel después de que Hamás ganara las elecciones. La ONG intervino en aquel momento y yo formé parte del primer grupo que prestó ayuda humanitaria. Desde entonces estuve en repetidas ocasiones, pero la escala de violencia que se está viviendo ahora no tiene nada que ver con aquello, aunque reproduce el mismo patrón de intervención militar por parte de Israel. Israel es un país de altos ingresos, equiparable a cualquiera de la Unión Europea, el problema está con la población palestina. Sus estándares de vida y sus servicios no tienen nada que ver con los de la población israelí. Ellos tiene cubiertas todas las necesidades asistenciales y Médicos del Mundo donde interviene es en las zonas donde hace falta ayuda humanitaria, es decir en los territorios palestinos ocupados, especialmente en Gaza, donde hay un bloqueo que está afectando a la población en gran medida y que provoca que los servicios esenciales no funcionen.

¿Cree que las autoridades de los diferentes países deberían hacer más en estos conflictos?

El bloqueo en Gaza provoca que muchos medicamentos, productos y equipamientos sanitarios falten, por eso sería necesario que la comunidad internacional dedicara más recursos y más financiación, porque no se llegan a satisfacer las necesidades sanitarias de la población.

Como psiquiatra y psicólogo, ¿cómo ayuda a alguien que se ve en una situación tan sumamente extrema?

En todos los países en los que interviene Médicos del Mundo, se llevan a cabo una serie de programas de salud mental con la población local, que van dirigidos tanto a personas adultas como a menores. ¿Qué aspectos trabajamos? Los traumas, problemas psicológicos derivados de la violencia a la que se ven sometidos constantemente, el duelo traumático, que es muy frecuente en esas zonas. Trabajamos con programas de manejo y de control del estrés crónico de vivir en situaciones de vida complicadas, y también en programas para personas que tienen trastornos como depresión o ansiedad. Y además intervenimos en problemas graves de salud mental. Todo ello está muy relacionado con la violencia cotidiana que viven.

¿En qué países ha prestado ayuda humanitaria?

En muchísimos. En zonas en conflicto estuve por ejemplo en Ucrania. El equipo de Médicos del Mundo entramos una semana después del inicio y yo estuve los seis primeros meses. Fuimos de las primeras organizaciones, por no decir la primera, que nos hicimos cargo de la atención psicológica de la población de Bucha. También he estado en Siria, Afganistán, Haití, que es uno de los países más inseguros a los que he viajado. Sentía realmente que mi vida estaba en peligro, porque no sabía si en cualquier momento podía ser objeto de un ataque. Estuve también en Mozambique y además he estado en catástrofes naturales, la última fue en el terremoto de Turquía. Hubo unas 50.000 víctimas y cerca de cien mil heridos. Tuvimos que trabajar con personas que habían perdido a parte de su familia, personas que habían pasado horas y días debajo de los escombros... Y eso quizás fue lo más difícil, porque habían sido rescatadas, pero sus familias no, y la intervención doble del trauma y del duelo fue muy compleja. También estuve en Grecia, en la isla de Lesbos en 2015, cuando hubo la crisis del Mediterráneo y trabajamos con migrantes que habían sobrevivido a naufragios, estuve en el terremoto de Haití, en el tsunami del sudeste asiático, además de en algunos terremotos de Perú.

¿Cuándo y cómo empezó en esto?

Empecé cuando estaba acabando los estudios en la facultad. Me puse a trabajar con personas en situación de exclusión social, sobre todo con migrantes en Madrid con abuso de sustancias y en situaciones muy precarias. Y después de una temporada ya entré en Médicos del Mundo en programas de cooperación internacional.

Se encarga de la salud mental de los demás, pero ¿qué hay de la suya después de atender a personas en semejantes circunstancias?

Los que nos dedicamos a salud mental tenemos herramientas para poder trabajar nuestras propias emociones y en nuestro autocuidado. Algo que me resulta muy útil es el mindfulness, intento hacerlo con regularidad, porque me ayuda mucho. Y luego tenemos equipos de ayuda a los que poder acudir en determinados momentos.

¿Cuál es la situación más impactante con la que se ha encontrado?

Me impactó mucho atender a los supervivientes de los naufragios en Grecia, porque tenían un nivel de ansiedad y angustia que en pocas situaciones he visto. Recuerdo que cuando nos llamaban y nos dirigíamos hacia la costa, porque estábamos en el interior, yo ya iba con un nivel de estrés muy alto, porque pasaba tantas veces que ya había visto situaciones previas y sabía cómo me los iba a encontrar.

¿Ha pensado alguna vez en abandonar esta labor?

No, la verdad. Me siento muy a gusto con la profesión y trabajando en salud mental. No sé el tiempo que podré aguantar, pero todavía me siento capaz de poder atender a quien lo necesite. Las personas que tienen un trastorno de salud mental son las más vulnerables en situaciones de crisis humanitaria, son las que más apoyo necesitan y de las que habitualmente nadie se preocupa, y esto me motiva a seguir con mi trabajo.