Costa "entiende" que haya catalanoparlantes que no se sientan representados por el Govern

«Lo entiendo perfectamente». Así respondió el portavoz del Govern, Antoni Costa, en relación a si comprende que haya algunos ciudadanos catalanoparlantes en Balears que no se sientan representados con el Ejecutivo Autonómico después de imponer el castellano por primera vez en el Parlament. Unas declaraciones que el también vicepresidente quiso matizar, asegurando que la medida aprobada junto a Vox responde a la necesidad de respetar la libertad individual de todos los individuos.

«El hecho de que se conceda una posibilidad adicional a aquellos ciudadanos que quieran dirigirse a la administración en castellano no menosprecia el derecho de los catalanoparlantes a la hora de hacer lo mismo. Es una apelación a la libertad, siempe respetando que quién esté en contra está en su derecho», defendió Costa. En este sentido, el portavoz del Govern argumentó que en algunas comunidades donde hay más de una lengua cooficial como es el caso de País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana ya se da este bilingüismo: «no es un hecho tan extraordinario».

Asimismo, Costa explicó que todas las publicaciones y notas de prensa que lleva a cabo el propio Govern son bilingües, algo que también sucedía cuando estaba al frente el PSOE con Francina Armengol, recalcó. Respecto a por qué han decidido implantar esta medida en el Parlament después de más de 30 años sin plantearse, Costa quiso restarle importancia a esta cuestión e indicó que «ahora se ha decidido que sea bilingüe y no se recorta ningún derecho a nadie». Así, el propio Costa afirmó que él seguirá empleando el catalán en la Cámara Baja. «Si yo me dirijo al Parlament lo haré en catalán, pero esto no impide que defienda la posibilidad de que si alguna persona quiere recibir un comunicado en castellano lo pueda hacer. No entiendo que esto suponga un recorte».

Otras administraciones

Cuestionado sobre si el Govern se plantea trasladar el bilingüismo incorporado al Parlament a otras administraciones públicas en Balears, el vicepresidente del Ejecutivo detalló que ahora mismo no es algo que esté encima de la mesa. «Si en el futuro se plantean estas cuestiones las analizaremos y tomaremos una decisión, pero no podemos prever que sucederá en el futuro en el ámbito de la organización autonómica».

Por último, el Govern recalcó que la cuestión de respetar el bilingüismo y las lenguas cooficiales es algo que viene recogido en el programa del Partido Popular, por lo que no entienden que se haya desatado este revuelo los últimos días. «Intentaremos respetar los derechos de los ciudadanos de recibir cualquier comunicación o atención en cualquiera de las dos lenguas oficiales», concluyó.