'Adrenalina, el unicornio mágico': Un cuento para perder el miedo al fármaco y comprender las alergias alimentarias

Todo comenzó hace ocho años con un dibujo infantil lleno de detalles en el que aparecían un unicornio de color rosa y unas fresas. Era de una niña, Laura, se lo regaló a su madre y le dijo: ¿Me prometes que lo guardarás para siempre? Ella le respondió que ‘claro’ y añadió que le escribiría una historia y haría un cuento sobre él. Y así fue como la alergóloga Susana Ranea (Barcelona, 1971) fue elaborando una historia que a finales de 2023 tomó forma y dio lugar a Adrenalina, el unicornio mágico (Henko Ediciones), una guía que enseña a padres y niños la importancia de la adrenalina, su correcto uso y a comprender las alergias alimentarias.

Quien más, quien menos, conoce a alguna persona alérgica a algún alimento, o en su defecto, ha oído la existencia de algún caso cercano. Sin embargo, lo cierto es que «hay mucho desconocimiento sobre las alergias alimentarias». Así lo afirma la autora del cuento, que profundiza al añadir que «hay que luchar continuamente contra la mala información. Hay incluso errores como confundir una intolerancia con una alergia, y no es lo mismo, la primera nunca va a precisar el uso de adrenalina, la segunda, sí». Por ello pone énfasis en la importancia de esta guía, «que explica las cosas desde el punto de vista médico, pero al mismo tiempo llegando a la gente».

Según explica la especialista, Adrenalina, el unicornio mágico -cuya presentación oficial tendrá lugar el 15 de febero, día 15 de febrero, a las 19 horas en el Colegio de Médicos de Palma- está dividido en tres partes: el cuento en sí, dirigido a niños de entre 3 y 12 años, una «historia inclusiva» con la que los pequeños de la casa que padecen una alergia de este tipo se pueden sentir identificados y genera, además, que los que no tienen este problema «entiendan lo que está pasando y empaticen»; por otro lado explica, sobre todo a los padres, qué es una alergia, qué es una reacción anafiláctica y les muestra «que no han hecho nada mal, que no son culpables de ello, porque muchos se sienten así»; y por último, «la joya de la corona del cuento, dos códigos QR» que dan acceso a dos vídeos en YouTube en los que la también influencer explica «de una forma muy clara y muy llana» cuándo se debe poner la adrenalina y cómo.

La alergóloga pone énfasis en la importancia de «normalizar esta situación y no tenerle miedo», un logro que está segura de que el cuento puede ayudar a conseguir, porque transmite una información «que se debe tener muy interiorizada», ya que -explica- «hay que aplicarla en situaciones de emergencia vital, y por mucho que les hayan explicado cómo usar la adrenalina y cuándo, a la hora de la verdad tienen miedo y la ponen tarde, y hay que ponerla cuanto antes, mejor», recomienda la doctora.

Aumento de la prevalencia

Ranea expone que hay alergias respiratorias y alimentarias. Señala que las del primer tipo presentan una prevalencia de en torno al 25%, mientras que en el segundo caso es mucho más baja, de un 7 o un 10%. Aunque eso sí, deja claro que en los últimos diez años «se ha duplicado y va en aumento». ¿Los motivos? La especialista asegura que se está demostrando que el cambio climático es uno de los causantes. Como ejemplo señala que «los periodos de polinización están cambiando, su estructura también, y eso hace que posiblemente nos hagamos alérgicos, porque ya no es el mismo polen».

Como dato curioso, y que reafirma lo anterior, la especialista revela que tanto su hija como ella son alérgicas: «De hecho me hice alérgica después de ser alergóloga» -aunque no especifica a qué-.

La adrenalina se utiliza en el caso de las alergias alimentarias. Se administra cuando se sufre una reacción anafiláctica («la más grave de las reacciones en la que la alergia va más allá de la piel y afecta a más órganos»), y la doctora muestra en su cuento, de una forma muy gráfica gracias a las ilustraciones de la pediatra Puerto Llorente, el punto exacto en el que hay que hacerlo. Se puede apreciar en el dibujo que acompaña a esta información, en el que el unicornio Adrenalina ‘acaricia’ con su cuerno en la pierna a la princesa Evangeline para curarla.

Según cuenta la alergóloga, es cada vez más frecuente ver vídeos de youtubers que acuden a la puerta del hospital y allí le dan a probar a su hijo un alimento para ver si es alérgico o no y así ‘evitar riesgos’. «Hasta aquí podíamos llegar. Haciendo esto no hacen más que infundir miedo», recalca la doctora. Y es que apunta que «un tema tan grave como este, porque hablamos de una emergencia vital, no se puede dejar en manos de personas que no saben lo que están haciendo», y ahí -destaca- radica la importancia de su historia, con la que padres y niños pueden llegar normalizar esta situación.

Siempre en la mochila

Este cuento es además una guía que «empodera y da valentía a los niños para que puedan llegar a los desafíos de la vida de una manera más tranquila», especifica Ranea, ya que, como bien apunta, ven que se pasa de llevar la adrenalina «como algo horrible, a como algo que ‘mira, lo llevo porque este personaje lo ha utilizado y a mí me puede aportar lo mismo». En la historia se ve a unos niños muy contentos porque guardan cuernos (inyecciones de adrenalina) en sus mochilas, algo que la alergóloga recomienda. «Hay que llevarla siempre encima», dice.

Por otro lado la doctora, con consulta en el Hospital Juaneda Miramar, reivindica que en los lugares públicos se pueda disponer de estas inyecciones, «del mismo modo que podemos contar con desfibriladores».

Finalmente, Ranea pone el foco en uno de los personajes de su cuento, el médico real, que responde al nombre de Jokichi Takamine y con el que rinde homenaje, haciendo uso de su verdadero nombre, al químico japonés que inventó la adrenalina.

Cuándo hay que usar la adrenalina

Susana Ranea explica que, aunque la adrenalina hay que ponerla «cuanto antes mejor», el momento adecuado es cuando se percibe que la reacción alérgica está afectando a dos órganos o más. «Si vemos que empieza a toser o se queda afónico», es el momento.

Cómo hay que inyectarla

Según la alergóloga, la adrenalina se debe inyectar en la pierna, en concreto en el centro del lado exterior del muslo, y se puede hacer a través de la ropa si es necesario en caso de una emergencia.