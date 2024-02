Las cocinas del hotel del Arenal en el que alrededor de 40 usuarios se vieron afectados por una posible intoxicación alimentaria se han reabierto este viernes al comprobarse que se han subsanado "las deficiencias de infraestructuras y equipamientos" detectadas hace unos días y que motivaron el cierre de la misma.

Según han confirmado este viernes fuentes de la Conselleria de Salud, los inspectores han acudido esta mañana nuevamente al hotel y, al comprobar que se habían corregido las mencionadas deficiencias, se ha decidido levantar la suspensión.

En cuanto al origen de la presunta intoxicación, cabe señalar que la investigación todavía no está cerrada y, presumiblemente, no será hasta la semana que viene cuando se tengan los datos detallados de la inspección. No obstante, los indicios apuntan a que se debió a una intoxicación alimentaria y no a un problema vírico, ya que los síntomas aparecieron a la vez en todos los afectados.

Sobre el número de afectados, Salud ha indicado no tener constancia de que hayan aumentado, aunque no descartan que una vez se cierre el informe puedan incrementar.

El cierre de la cocina de este hotel del Arenal se dio a conocer este pasado miércoles, después de que el día anterior se notificara una posible intoxicación que afectó a 40 personas --20 habitaciones--.

Ese día Inspección no pudo tomar muestras porque ya no había restos de comida en la cocina, pero sí se detectaron determinadas deficiencias que motivaron el cierre de la misma. Una vez resueltas, la cocina ha reabierto este viernes.

Desde Salud han explicado, además, que, a instancias de Seguridad Alimentaria de Salud Pública, se ha ofrecido una formación sobre manipulación de alimentos a todo el personal de cocina del hotel.