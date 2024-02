"Que no vuelva a pasar". Así de contundente se ha mostrado esta mañana el portavoz del Govern. Antoni Costa, después de que Vox haya cerrado su crisis interna con los cinco rebeldes rindíendose ante las directrices de Madrid y renunciando a la presidencia del Parlament, que sigue en manos de Le Senne. En este sentido, Costa confía en que "la situación lamentable que se ha producido durante estas dos semanas" no se vuelva a repetir y valora de forma positiva el acuerdo entre ambas facciones de la formación ultraderechista.

"Es una buena noticia y lo valoramos de forma positiva esperando que esta situación no se produzca de forma periódica, les pedimos que hagan el favor de aplicar el sentido común y la cordura", ha expresado Costa. Asimismo, el también vicepresidente del Ejecutivo ha vuelto a reiterar que el Govern de Marga Prohens se mantiene unido y cohesionado. "Ni la presidenta ni ningún conseller han frenado la hoja de ruta marcada. Somos un Govern estable, con los presupuestos aprobados y haga lo que hagan nuestros socios seguimos queriendo sacar adelante tanto el programa del Partido Popular como las 110 medidas firmadas con Vox".

Assemblea de docents

En relación a la refundación de la assemblea de docents que ayer se volvió a reunir en Inca, el portavoz del Govern ha detallado que no existen motivos en relación a la lengua para este tipo de quejas aunque respetan la libertad de manifestación por parte de los docentes. " El Govern cree en la libertad de que se constituya la Asamblea, pero no vemos justificada esta postura que han tomado determinados docentes. Creemos en la libertad de aquellos centros educativos que quieran implantar el proyecto de libertad lingüística, no habrá segregación".