La crisis de Vox en Baleares que ha acabado con el intento de expulsión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por parte de sus aún compañeros de grupo parlamentario, ha llegado al pleno del Consell de Mallorca. Después de que el Partido Popular y Vox hayan rechazado una moción del PSIB-PSOE para condenar el transfuguismo en la institución insular tras la expulsión cautelar de los cinco diputados tránsfugas, los socialistas han cargado contra el presidente del Consell, Llorenç Galmés: "No se siga escondiendo ante la mayor crisis política de esta Comunidad Autónoma y el mayor caos institucional que se ha visto nunca, somos la vergüenza de España".

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha justificado la decisión de no tratar la moción sobre transfuguismo en el pleno de este jueves porque "la urgencia no está justificada" y acusa a la portavoz del PSOE, Catalina Cladera, de "olvidarse de presentar" la moción en tiempo y forma. "Posiblemente la calle Miracle [donde está ubicada la sede del PSIB] aún no le había dado instrucciones", asegura en referencia a que los socialistas no presentaron la iniciativa en tiempo y forma a pesar de que "ya se había hecho pública la situación interna de Vox".

En este sentido, defiende que la crisis no ha afectado a la gobernabilidad del Consell de Mallorca: "Tenemos un acuerdo que está funcionando perfectamente y nos une dar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Mantenemos una relación personal y política muy buena y, sobre todo, actuamos de forma coordinada. Ellos son leales con nosotros y nosotros les contestamos con la misma lealtad".

Asimismo, Fuster rebaja los efectos de la crisis en la institución insular y replica a los socialistas que "vergüenza de España fue el Hat Bar". Todo ello tras afirmar que "todos los partidos hemos vivido situaciones complicadas y no haré valoraciones porque espero que se resuelva lo más rápido posible".

En su réplica, Cladera ha asegurado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, está "superada, ausente y ha sido incapaz de resolver esta situación teleridigida desde Madrid" y lamenta que no haya aclarado si pactaría con tránsfugas: "Sería capaz de vender al señor Galmés y al Consell para asegurarse su la silla en el Consolat mientras tenemos un presidente que no habla, no tiene opinión y no hace valer su peso delante de Prohens ni delante de nadie".