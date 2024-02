‘Overbooking’ en el Parlament por el plan de lengua en un jueves verde

El próximo 8 de febrero, jueves verde. De un lado, el conseller Vera comparecerá en la Sala Verde del Parlament para explicar el nuevo modelo lingüístico. De otro lado, las camisetas del mismo color se juntarán en Inca en la reactivación oficial de la Assemblea de Docents.

Discreto tirando a nulo. Ese suele ser el interés que en general muestra la ciudadanía por las comisiones parlamentarias (y la apreciación se hace sin reproche alguno: hay comisiones que ponen a prueba los párpados de cualquiera). Pero si un tema es capaz de conseguir que el Parlament cuelgue el cartel de ‘completo’ sin duda es la lengua. Y el interés y curiosidad (el hype) que ha conseguido acumular la presentación del plan de libre elección de lengua no lo consigue ni el genio de marketing más audaz. La cita es el próximo jueves a las cuatro de la tarde y la Sala Verde parece que ya se ha quedado pequeña: la Cámara ha recibido muchas peticiones de particulares y entidades interesadas en acudir a conocer, de boca del conseller Antoni Vera, detalles sobre cómo se articulara el plan de libre elección de lengua. Ante la expectación generada, el Parlament habilitará otra estancia para que puedan seguir la comisión desde allá a través de una pantalla quienes se hayan quedado sin asiento de invitados en la Sala Verde. Además, ya se ha decidido que solo podrá acudir una persona por entidad.

De la comparecencia del conseller (pedida por él mismo) se espera que trasciendan más detalles sobre cómo se aplicará el plan, más allá de lo que ya se sabe (que será voluntario, que se reservarán 20 millones de euros para desarrollarlo el próximo curso, que se aplicará en las asignaturas no lingüísticas...), aunque también hay cierta contención de expectativas sobre cuántos interrogantes se resolverán realmente. El dato interesante será saber cuántos centros (y cuáles) decidirán sumarse y cuántas familias solicitarán una lengua diferente a la que tiene la escuela como vehicular, y para conocer estas cifras aún habrá que tener algo más de paciencia. Vera tendrá que combinar su ‘tono docente’ para explicar, una vez más, la diferencia entre el plan de libre elección de Lengua y la elección de primera lengua de enseñanza (matiz que seguramente la mayoría de diputados aún no pueden distinguir) con su ‘tono parlamentario’ para defenderse de los cuestionamientos de la oposición. Los equilibrismos semánticos del conseller para convencer de qué es segregar y qué no, ya son conocidos pero siempre son interesantes de ver.

El mismo día, a las 18 horas, dos horas después del inicio de la comisión en la calle Palau Reial, las camisetas verdes tomarán la palabra en el IES Berenguer d’Anoia. Once años después de la movilización histórica contra el TIL, la Assemblea de Docents se reúne de nuevo. Ya en noviembre se empezó a gestar un movimiento centro a centro y más de 500 docentes firmaron un manifiesto llamando a la «reorganización». La vuelta a escena se convoca bajo la invitación ja és ben hora, en parlam? y las camisetas y sudaderas de Crida per una educació pública de qualitat de 2013 (el modelo vintage) se alternarán con la versión actualizada de la prenda reivindicativa, diseñada desde el IES de Capdepera con el lema La llengua no es toca (como pasó en 2013, la demanda ha sobrepasado a sus promotores, que han encargado ya una segunda tongada).