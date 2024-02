El Partido Socialista no teme a unas nuevas elecciones en vista a la situación de una crisis interna en Vox que afecta de lleno al Govern de Marga Prohens. El portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, defiende que su formación está preparada ante la posibilidad de una llamada anticipada a las urnas. "El PSOE siempre está listo para gobernar, no vamos a bajar la mirada, pero es responsabilidad de la presidenta decidir qué hacer si no tiene garantizada la gobernabilidad. Que tome las decisiones que considere oportunas ", ha defendido Negueruela.

Cuestionado por la posibilidad de que Francina Armengol pudiera ser la candidata de cara a dichos comicios, el portavoz ha argumentado que todavía es muy pronto para hablar de esta posibilidad, volviendo a reforzar que es Prohens quién debe tomar las riendas de la gobernabilidad en Baleares ante "cinco diputados tránsfugas que quieren marcar su agenda política". Cabe recordar que hasta el mes de abril la presidenta no podría convocar elecciones anticipadas. "Blanquear a tránsfugas" Asimismo, Negueruela se ha mostrado muy crítico con la posibilidad de que la presidencia del Parlament recaiga en uno de los rebeldes ultraderechistas."Están empezando a blanquear a cinco tránsfugas para mantener la presidencia del Govern. Estos tránsfugas que impusieron la segregación lingüística y las políticas más conservadoras serán los que le digan a Prohens lo que tiene que hacer. Es una de las peores crisis institucionales de los últimos años, nunca Baleares había dado tan mala imagen a nivel nacional". Asimismo, los socialistas han anunciado que presentarán mociones en los consells y en los ayuntamientos para frenar que Prohens pacte con los cinco diputados díscolos de Vox.