Esporles, Lloseta, Santa Maria, sa Pobla y Alcúdia también se rebelan

La crisis de Vox también ha salpicado a los pueblos. Varios concejales de distintos municipios han expresado su descontento con la deriva del partido, especialmente después de la reunión que mantuvieron los dirigentes autonómicos con los coordinadores y regidores ayer. «Fue totalmente dictatorial, no nos dejaron hablar. Hace tiempo que nos ningunean. Vox ya no es el partido en el que me metí», sentencian.

Muestran su apoyo total a los cinco concejales díscolos y algunos están dispuestos a hacerlo incluso con nombres y apellidos: Andrea Busquets, concejala de Esporles; Jordi Subirana, de Lloseta; Moisés Hernández, de Santa Maria; Roberto Vicente, de sa Pobla; o Juan Sendín, de Alcúdia, son algunos de los que se muestran «decepcionados» y «engañados» por la dirección autonómica del partido, según explican a este diario. «Estamos de acuerdo con los cinco diputados que señalan a Patricia de las Heras por su falta de liderazgo. Dice que está dispuesta a ayudarnos y resolver nuestras dudas, pero no lo hace», lamentan. «¿Para qué nos convocan a una reunión si no nos dejan pronunciarnos?», se preguntan sobre el encuentro de ayer. El descontento de buena parte de los concejales de la part forana, según comentan, «viene desde hace tiempo» y ha estallado con la crisis de la formación. Sus palabras contrastan con las de Patricia de las Heras, que ayer en rueda de prensa se mostró convencida de que cuenta con el apoyo de los municipios de las islas. Los regidores, en cambio, aseguran que gran parte de ellos no está satisfecho con la dirección y el Comité Ejecutivo Provincial (CEP), el órgano interno de mayor importancia en Balears, que representa a toda la cúpula del partido. Las explicaciones que dieron los miembros de este órgano ayer dejaron a parte de los concejales muy poco satisfechos: «Sentimos empatía con los cinco diputados díscolos. Ellos han luchado mucho por el partido y sabemos que lo que dicen es cien por cien real».