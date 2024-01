"Lo he seguido con pena porque ha sido sorprendente ver cómo cinco diputados de Vox han hecho algo tan difícil de entender. Han cometido una deslealtad con el partido y un gravísimo error, no sé si por ambiciones personales". Fulgencio Coll, vicepresidente de Vox Baleares y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Palma, ha criticado con contundencia a los cinco diputados autonómicos de Vox que expulsaron a su presidenta, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

Santiago Abascal reaccionó inmediatamente expulsando a los cinco rebeldes del partido.

"Es inaudito sacar del grupo parlamentario ni más ni menos que a la presidenta de Vox Baleares, que es una mujer extraordinaria, y al presidente del Parlament, al que cierta gente le critica solo porque ha sido correcto, educado y neutral. Es inconcebible", ha lamentado Coll.

"Es un golpe para Vox y para la presidenta del Govern porque ve que cinco señores hacen un movimiento de absoluta deslealtad. Afortunadamente por parte de Vox la respuesta ha sido inmediata y agradecemos al secretario general, Ignacio Garriga, que haya puesto los puntos sobres las íes y que haya pedido su inmediato cese del partido por ir por libre y buscar ambiciones malsanas", ha señalado el vicepresidente de Vox Baleares.

"Ha sido un fracaso para ellos"

Coll ha lamentado que estos cinco diputados ya "pusieron un chantaje con el techo de gasto cuando estaba acordado no tocar este tema", en relación a la negociación entre el PP y Vox de los últimos presupuestos del Govern. "Pero sí me ha sorprendido que hayan expulsado a las dos personas más brillantes del grupo. No sé qué pretendían, pero ha sido un fracaso para ellos", ha añadido.

En todo caso, Coll ha señalado que este episodio "no va a afectar a Vox en Baleares, en Palma y a nivel nacional". Ha recordado que recientemente el partido nombró de nuevo a Santiago Abascal como presidente nacional "ante un aforo repleto y con un discurso que es el nuestro: la defensa de la unidad de España, la igualdad entre los españoles, que se respete a la lengua oficial del Estado y las lenguas autonómicas, y la defensa del trabajador que se levanta a la seis de la mañana y le cuesta llegar a final de mes".