Los cinco diputados díscolos de Vox Baleares no aceptan su expulsión del partido: "Tenemos la mano tendida a la dirección nacional y estamos abiertos a cualquier solución que nos quieran proponer". Así de contundente se ha mostrado el diputado Sergio Rodríguez en una rueda de prensa en la que también ha ratificado que la expulsión de Patricia de las Heras y Gabriel Le Senne es una "decisión en firme", pese a que este último ya ha asegurado que no piensa abandonar la presidencia del Parlament Balear. "Le Senne tendrá que irse sí o sí, si quiere dilatarlo unas semanas solo estará alargando la agonía y cayendo en el ridículo", ha sentenciado Rodríguez sobre la posibilidad de que el dirigente no acepte su cese.