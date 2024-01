Cerca de mil alumnos de diferentes colegios de Mallorca han celebrado este martes el Día de la Paz en la Misericòrdia, en Palma.

El Consell de Mallorca ha sido el anfitrión de un acto en el que los estudiantes de un total de doce centros escolares, situados formando las letras P-A-U, de pau, en el patio del centro cultural, han leído un manifiesto por la no violencia, han entonado el conocido Hallelujah, de Leonard Cohen, y han lanzado al vuelo media docena de palomas como símbolo de la especial jornada.

Al inicio del acto, alumnos de todas las edades -desde 1º de Primaria, hasta 4º de ESO- del Col·legi La Salle de Palma, el Sagrat Cor, el Sant Vicenç de Paül de La Vileta, La Miraculosa, el Sant Francesc d'Assís, el Arcàngel Sant Rafel, el Jafudà Cresques, el Felip Bauçà, el Sol Ixent de Inca, el Son Serra, La Santísima Trinitat y el Institut d'Estudis Secundaris Son Cladera, se han sentado en el patio de la Misericòrdia y han conformado las letras P-A-U de pau.

Posteriormente, el presidente y la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés y Antònia Roca, y el presidente del Consell Escolar de Mallorca, además de un alumno de cada centro, han subido al escenario, en el que Roca ha señalado que "son demasiados los conflictos en todo el mundo", también que "nuestra diversidad es una de nuestras fortalezas" y ha recordado a los estudiantes y profesores allí presentes que "cuando somos empáticos y tolerantes, construimos un mundo mejor".

"Sin diferencias"

Tras las palabras de la vicepresidenta primera de Cultura y Patrimonio de la institución insular, tres alumnas han leído un manifiesto por la no violencia en el que han destacado la importancia de que no haya "diferencias de raza, ni de lengua, ni de forma de pensar" y destacar así que "como ciudadanos del mundo debemos aprender el amor, la no violencia y la paz". Cabe destacar que durante la lectura, todos los estudiantes han levantado y dirigido al cielo unas cartulinas en las que habían coloreado palomas de la paz.

"Un mundo mejor"

A continuación, Llorenç Galmés, tras mencionar a Mahatma Gandhi, ha recordado que "hoy estamos aquí para recordar la importancia de vivir en paz", ya que, ha dicho, "hay muchos conflictos bélicos que no salen en los medios de comunicación y todos son igual de malos". Así, ha llamado a los estudiantes a "tener conciencia de la paz" y a que la lleven a todas partes y contribuyan así a "hacer un mundo mejor".

A continuación, todos los estudiantes han entonado el conocido Hallelujah, de Leonard Cohen, una canción en la que se ha notado especial entusiasmo al mencionar la palabra que da nombre al tema y que ha finalizado con un atronador aplauso.

Palomas al vuelo

El encuentro organizado por el Consell de Mallorca ha concluido con el acto más significativo. Autoridades y alumnos han lanzado al vuelo una docena de palomas como símbolo de la especial jornada.

Las cartulinas con el dibujo de una paloma de la paz que los estudiantes han coloreado serán expuestos desde este martes en el centro cultural de la Misericòrdia.