Prohens estalla contra Yolanda Díaz por querer mantener el Impuesto de Sucesiones

Mentre s’omplen la boca de federalisme, només cerquen com atacar, des d’un centralisme jacobí, l’autonomia de les Comunitats i la voluntat dels seus ciutadans expressada a les urnes, a les famílies i rendes mitjanes de les nostres illes.



Com no les governen, pretenen buidar de… pic.twitter.com/kWzMO4fLuT