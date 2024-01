El Govern reclamará al Estado siete millones de euros más de los 43 inicialmente presupuestados para aplicar la gratuidad del transporte público en Baleares. Según ha explicado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en el año 2023 se produjo una diferencia de dicha cantidad entre la transferencia llevada a cabo por Madrid respecto al coste real que tuvo que hacer frente el Ejecutivo autonómico, por lo que se prevé que para este 2024 se vuelva a producir el mismo déficit de siete millones de euros como mínimo. "Vamos a reclamar al Gobierno Central un aumento de la partida inicial para hacer frente a la gratuidad del transporte público", ha defendido Costa.

No obstante, el también vicepresidente del Govern ha querido dejar claro que la gratuidad para los ciudadanos de Baleares está garantizada en el caso de que el Gobierno Central no transfiera dicho montante económico. "En el caso de que el Ministerio de Transportes no haga la transferencia correspondiente el Govern asumirá este importe y la gratuidad de los medios de transporte está garantizada hasta el 31 diciembre de 2024.

Siete millones "como mínimo"

Asimismo, Costa ha detallado que la reclamación de estos siete millones de euros tan sólo hace referencia a las competencias que tiene el Govern, por lo que el montante económico exigido al Estado por parte de las islas podría ser mayor si los consells insulares y los ayuntamientos también perciben déficits en el presupuesto inicialmente recibido. De hecho, el regidor de Movilidad y Polígonos Industriales del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, advirtió de que los veinte millones de euros que Cort recibirá del Gobierno para compensar esa gratuidad es «claramente insuficiente» y reclamará una mayor aportación.

«Al cierre de este año esperamos tener un desfase de 7,6 millones de euros. Eso significa que el coste que supone la gratuidad es de 27,6 millones de euros, muy por encima de los 20 millones que aporta el Estado», manifestó Deudero.