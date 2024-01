El Govern ha decidido agilizar la tramitación administrativa para que tanto los ciudadanos, como las empresas, puedan optar a las ayudas públicas para instalaciones fotovoltaicas, que permitan un ahorro energético.

La Conselleria ha instalado una carpa informativa frente a la Torre Asima del Polígono de Son Castelló. Los ciudadanos que busquen información serán atendidos por los trabajadores de la oficina de la transición energética, que facilitarán todos los documentos y trámites que se exigen para poder optar a las ayudas públicas, que ayudan a financiar estas inversiones.

Esta carpa ha sido visitada esta mañana por el conseller de Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, acompañado por el director general Diego Viu, responsable de este servicio.

Las ayudas energéticas subvencionadas tienen como objetivo acelerar el proceso de descarbonización de Baleares. También se pretende incentivar las inversiones en infraestructuras y fomentar el desarrollo de la actividad industrial, empresarial y tecnológica del archipiélago.

Cuando el Govern del PP se hizo cargo de la gestión de la administración autonómica se encontró con una desagradable sorpresa. En fase de tramitación se encontraban más de diez mil peticiones de ayuda para la inversión en placas fotovoltaicas. Eran peticiones de ciudadanos que habían realizado una importante inversión económica, con la promesa de que iban a contar con una ayuda pública. Sin embargo, los expedientes para solicitar estas subvenciones aún no se habían aprobado y, por lo tanto, el dinero no había llegado a su destinatario.

Desatascar la situación

La conselleria que dirige Sáenz de San Pedro, para desatascar esta situación decidió ampliar la plantilla especialista en esta tramitación de ayudas públicas. Estos trabajadores han recibido una formación específica, que debe servir para acelerar la tramitación.

El conseller reconoció que esta tramitación administrativa para optar a estas ayudas es muy complicada y por ello se retrasa tanto el pago. Explicó que el objetivo del Govern es “simplificar” todo este trámite, sobre todo para facilitar la tarea que deben realizar los ciudadanos y las empresas para solicitar estas ayudas. Si este trámite se simplifica, también se acelerarán los pagos, que proceden de los fondos europeos.

La última ayuda publica que ha presentado la Conselleria es la subvención para el fomento de autoconsumo energético para comunidades de propietarios, pymes y, sobre todo, empresas ubicadas en polígonos industriales. El conseller puso el ejemplo de Son Castelló, que al ser uno de los primeros polígonos industriales que se crearon en España, hace ya más de 50 años, las cubiertas de muchas naves se construyeron con placas de uralita que contienen amianto. La intención del Govern es ayudar con dinero público a estas empresas para que cambien sustituyan estas cubiertas y se sustituyan por placas fotovoltaicas.

El objetivo es que estas empresas logren el objetivo de consumir la energía que producen. Esta iniciativa pública cuenta con un presupuesto de 15 millones de euros. Siete millones se dispondrán este año y los ocho restantes el año próximo. El empresario que realice este proyecto de cambio energético en su instalación obtendrá una subvención del 30% del proyecto, tanto para la sustitución de las placas de amianto, como la colocación de las placas de energía.

También el Govern ha planteado una convocatoria pública de ayudas para instalar placas de captación de energía solar en las cubiertas de los edificios. Este proyecto cuenta con un presupuesto de ocho millones de euros, a repartir entre este año y el siguiente.