Todos los alcaldes del Partido Popular de Baleares se manifestarán el próximo sábado en el Paseo del Borne de Palma y firmarán un manifiesto contra la ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. El sábado los 3.361 alcaldes del PP suscribirán el documento para rechazar los pactos del Gobierno y los independentistas como antesala a la nueva protesta en la calle que tendrá lugar el domingo en Madrid.

El PP pone en marcha su poder municipal en una semana clave. Alberto Núñez Feijóo reunió ayer a sus alcaldes de más de 50.000 habitantes en la sede de Génova, entre los que estaban los alcaldes de Palma, Calvià e Ibiza, para implicar de lleno a los consistorios gobernados por los populares en su ofensiva contra los pactos de Pedro Sánchez y los independentistas con un mensaje claro: «Si mañana los separatistas piden que se perjudique a vuestros municipios, el PSOE lo hará. Y vosotros tenéis el deber de reaccionar ante cada injusticia económica, social y política».

Ante esa llamada a rebelarse contra lo que acuerda el presidente del Gobierno con sus socios, Feijóo miró a sus alcaldes: «Sé que no os vais a callar ante las desigualdades. No os han votado para que os calléis frente a los privilegios o los tratos de favor. Si los alcaldes del PSOE lo hacen, allá ellos. Si incumplen con sus municipios para aceptar el mercadeo, allá ellos». «Vuestra obligación es garantizar la igualdad porque administráis el dinero público y las demandas de vuestros municipios ante el Estado no son de segunda», indicó el dirigente gallego.