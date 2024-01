Boulevard: El error de Nadal no es cobrar de Arabia, sino elogiar la dictadura saudí

¿Aceptaría usted un sueldo de una empresa de Arabia Saudí, que tuviera sede en Mallorca para ahorrarnos el ajetreo de la mudanza? O por abreviar, ¿cobraría usted de Telefónica? Y si ya trabaja usted para uno de los gigantes turísticos de Balears, conviene que repase la lista de accionistas, antes de jurar que usted jamás contribuiría a la implantación de una de las satrapías del Golfo. Lo anterior nos permite argumentar que el error de Rafael Nadal no consiste en cobrar de Arabia, sino en elogiar la dictadura saudí.

Nadal podría haber anunciado diez partidos en Arabia contra las diez mejores raquetas del planeta, y nadie hubiera enarcado una ceja. Al fin y al cabo, proyecta reaparecer en Qatar, otro paraíso de los derechos humanos. En plena conmoción mundial tras el descuartizamiento del periodista Khashoggi por gentileza del democrático gobierno de Riad, el mayor deportista español de todos los tiempos tenía prevista en el país una exhibición con Djokovic que se resistía a suspender. Se anuló finalmente por una oportuna lesión del serbio, no del mallorquín.

El shock global de la Operación Arabia radica en el más que desafortunado tuit adjuntado por Nadal a su nombramiento como embajador saudí. «Es importante ver el crecimiento y el progreso, y en eso trabaja la Federación. En un reciente viaje vi el interés en ambos aspectos y quiero formar parte...» Es difícil imaginar un texto más catastrófico. Por supuesto que no lo redactó el tenista, aparece en inglés. Vamos a hacer una apuesta. El amanuense que ha arruinado temporalmente la reputación del multicampeón de Roland Garros ha cobrado más por escribir esa basura promocional de la tiranía saudí que cualquiera de nosotros en un año. Peor todavía, el fenómeno sigue con trabajo tras poner en peligro la multinacional del tenista. Y si les han obligado a suscribir las sandeces citadas para cobrar de Riad, ahora están pagando el precio justo.

Los santísimos intelectuales de Madrid se horrorizan del doblegamiento de Nadal ante Arabia, aunque ninguna luminaria renuncia a venderse a la dictadura de Amazon. Si me dominara una energía moral tan intachable, viviría en Madrid. En Mallorca, el turismo nos impide el purismo. Habría que prohibir que los jeques de países árabes veraneen en la isla como hacen ahora mismo, gastándose millones de euros en cada visita. También sería forzoso desalojar de los puertos náuticos a las embarcaciones de oligarcas rusos y de dudosa procedencia, cuando estamos definidos por megayates como el Lady Moura o el Nabila. La clientela de lujo obliga a eludir las preguntas embarazosas. Y algún día aprenderemos que los mitos del deporte son como nosotros, quizás un poco peores cuando pienso en Michael Jordan o Maradona.

En 1999, al tiempo que Hugo Chávez se proclamaba presidente en Venezuela, en Mallorca me miraba fijamente a los ojos Gustavo Cisneros, el billonario portaestandarte de la dinastía que sintetizaba la oposición al chavismo. Me encontraba entrevistando a su esposa, la culta y delicada filántropa Patty Phelps de Cisneros, el escualo me advertía con su fulgor de que cualquier desliz podía costarme la vida. Me estrechó la mano con tanta saña que la privó de circulación, casi sentí su garra de jaguar en el cuello. Ahora dicen que ha muerto, igual que Jacques Delors al que también entrevisté en París, mejor no pregunten. Es la única de mis víctimas que salió literalmente corriendo, en cuanto le formulé una pregunta comprometida sobre el comisario europeo Abel Matutes. Cuando España condecora hoy al político francés con elogios desmedidos, recuerdo su fuga y que Mitterrand lo apodaba «la gran nerviosa». (No se ponga póstumo).

Manacor también aporta buenas noticias. Por increíble que parezca, todavía hay seres humanos que no han admirado los diez minutos de Goigs masivos en las Completes del martes. Fue uno de los mayores espectáculos de la historia mundial, la catarsis y el delirio. En tiempos cultos, se preguntaba a los alumnos por el efecto sobre la rotación terrestre si todas las personas corrieran en la misma dirección. La Esglèsia Gran también cambió la velocidad del planeta. Tal vez somos un pueblo, después de todo.

Reflexión dominical carpetovetónica: «El mejor patriotismo español está subvencionado por los petrodólares saudíes».