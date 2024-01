Vox reclama al PP una fórmula para eliminar el catalán de toda la función pública

Vox vuelve a sacar la cuestión lingüística a escena y reclama al Partido Popular una propuesta para eliminar el requisito del catalán en toda la función pública. En este sentido, los ultraconservadores le piden al PP una fórmula que pueda encajar bien y quede protegida a nivel legal con el objetivo de que no se repita lo ocurrido con el catalán en la sanidad, con un recurso admitido a trámite por parte del Tribunal Constitucional. Los de Abascal señalan que la supresión de dicho requisito entre los funcionarios forma parte del acuerdo de investidura y confían en que se cumpla con lo pactado.

Fuentes autorizadas del partido ultraderechista defienden que están abiertos a escuchar las distintas iniciativas en las que pueda trabajar el Govern aunque consideran que el planteamiento debería ser distinto al de la sanidad, que fue aprobado a través de un decreto ley. De esta forma, Vox pone encima de la mesa la opción de modificar las normativas necesarias para que el catalán no penalice en el acceso a los funcionarios. «Nuestra propuesta es que el requisito pase a ser un mérito e intentar potenciar que los funcionarios puedan adquirir los conocimientos mínimos de esta lengua para que sea un añadido», expresan los ultraconservadores.

Asimismo, se muestran críticos con la fórmula utilizada por parte del Ejecutivo para suprimir el requisito en el sistema sanitario después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso promovido por la Obra Cultural Balear (OCB) y apoyado por 50 diputados del PSOE y Sumar Més. La OCB considera que el decreto ley del Govern de Marga Prohens vulnera el principio de igualdad, consagrado en la Constitución, y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatut de Autonomia. «Atenta, asimismo, contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente».

Acuerdo de investidura

La eliminación del requisito del catalán para los funcionarios es uno de los apartados recogidos en el acuerdo firmado entre PP y Vox para que Marga Prohens fuera investida presidenta del Govern. De hecho, el punto 55 expresa lo siguiente: «modificaremos las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales. Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública».

Por su parte, desde el Ejecutivo ya se han mostrado dispuestos a suprimir dicha condición. De hecho, el PP votó en contra de una proposición no de ley presentada por el PSIB en la que se instaba al Govern «a mantener el requisito del catalán en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública y para ocupar puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma». Una opción que no descartó el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, tras un Consell de Govern. «Lo que se manifestó en esta comisión es que podría haber cambios en esta legislatura o podría ser que no. ¿Se mantendrá el requisito? No necesariamente, en el medio o largo plazo se estudiará y tomaremos las decisiones».