Vox aspira expresamente a acabar con la autonomía, pero cobrando. También PP y PSOE se han esforzado por destruir a buen precio la comunidad, desde sus respectivos Governs. Con distintos abordajes, todos los partidos quedan hermanados a la hora de exprimir Balears en beneficio propio. No solo mediante la corrupción hoy legalizada por la Justicia local, sino también a través de generosas subidas de sueldos con apariencia de legalidad, y que van camino de superar los ingresos criminales. Se trata de lograr que la venalidad no salga rentable, frente a los ingresos pactados. Lo anterior no resultará escandaloso a los lectores que el pasado uno de enero vieran incrementadas sus nóminas en un 7,5 por ciento. Y recuerde que hay partidos que votarán contra la subida del salario mínimo.

El Parlament que cobra unido, permanece unido. ¿Va a dinamitar la institución su presidente libertario Gabriel Le Senne, con un sueldo efectivo de seis cifras? ¿En qué otra empresa pagarían setenta mil euros a los parlamentarios de PP, PSOE y Més por una semana caribeña de dos o tres días? El 7,5 confirma la farsa de la cámara, cuyas dependencias recuerdan a las salas de tragaperras de los casinos, con premio garantizado a los parlamentarios sin más que estampar la firma. Porque los diputados perciben una cantidad adicional por asistencia, como si usted cobrara por ir a trabajar. Son vagos y caros, todavía por este orden aunque cabe reconocer que la balanza se va equilibrando.