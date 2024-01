Malestar en el grupo parlamentario de Vox en Balears después de que el vicepresidente y número dos de Abascal, Ignacio Garriga, no se reuniera con los diputados durante la visita que realizó a Palma el pasado martes. De esta forma, una voz autorizada de la formación ultraderechista asegura que la situación generó sorpresa entre los miembros. «Garriga viene a Palma de tour turístico y no tiene ni dos minutos para sentarse con los diputados, es algo que no acaban de entender», expresan fuentes de Vox.

Relacionadas Abascal deja fuera de su nueva cúpula a Vox Baleares