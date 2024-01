Julià tiene 13 años y sufre parálisis cerebral desde su primer año de vida. Se convirtió en el primer niño con parálisis que entró en el colegio público de Esporles.

Para su cuidado se requieren elementos especiales y adaptados como sillas de ruedas, accesorios para facilitar que pueda bañarse o que permitan transportarle sobre un vehículo con comodidad, además de tener que acudir regularmente a terapia con tal de que el pequeño pueda mantener la calidad de vida.

Junto a su madre, Ángela, forman una familia monomarental desde que Julià tenía 6 años. Tal y como explica la cabeza de familia, todos los cuidados especiales que requiere el menor suponen un coste económico prácticamente inasumible "para cualquier familia de clase media". Únicamente en terapias, el gasto mensual asciende a 500€. Esto sucede, como relata Ángela, "sin recibir ninguna ayuda por parte de las instituciones".

10.194€ por una rampa manual

A sus 13 años, Julià crece muy rápido, y eso implica mayores dificultades a la hora de transportarle. Su peso aumenta, y cargar con la silla adaptada, más el peso del menor, hace que se deban mover unos 40 kilos cada vez que es transportado.

La rampa manual que su madre necesita instalar en su coche, para facilitar la entrada y salida del menor, que suele realizar un mínimo de 8 veces al día entre visitas médicas, el colegio y su vida social, tiene un coste de 10.194€. Un coste inasumible para Ángela en estos momentos, cuyo gasto no cubre la Seguridad Social.

Por ello, se ha visto obligada a emprender una campaña de recaudación de fondos para poder costear la rampa, un elemento fundamental para ambos a día de hoy.

Se puede donar a través del siguiente link: https://www.gofundme.com/f/angela-y-julia-necesitan-de-tu-ayuda

Según se explica en la descripción de esta campaña, "la adaptación de nuestro vehículo no está cubierta por ninguna subvención ni ayuda económica por parte del Gobierno, instituciones o seguridad social". Ángela lamenta, además, que este tipo de casos están "invisibilizados para la sociedad": "Como no son sus hijos, les da más igual. Dan por hecho que las ayudas llegan, y no es así".

En 2023 no recibieron ningún tipo de ayuda, y este año todavía están esperando noticias, ya que estas han sido incluidas en los Presupuestos, pero desde las instituciones todavía no han ofrecido ningún tipo de información. Ángela cuenta que desde el IMAS todavía "no saben nada" acerca de la llegada de dichas ayudas y, además, también está esperando conocer un factor fundamental: si estas ayudas cubrirán las inversiones de la dependencia en relación a la movilidad.

Julià y Ángela son una de las muchas familias que viven este tipo de situaciones día a día. A todas las dificultades económicas que generan estas situaciones, deben sumarse "los fantasmas", como los denomina Ángela, que recuerdan lo difícil de asumir que resultan estas situaciones, así como la complejidad que supone normalizarlas.

"Yo no he elegido que mi hijo tenga parálisis, y la gente no sabe lo que es vivir con una persona dependiente grave", sentencia. Ahora, espera poder completar la recaudación, fundamental para poder tener un día a día un poco más cómodo, y visibilizar además una situación que sufren muchas familias en silencio.