La cadena mallorquina Barceló Hotel Group prevé invertir 400 millones de euros en compras y reformas de hoteles en 2024, manteniendo el ritmo de crecimiento alcanzado en 2023, al tiempo que estima alcanzar este año un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 500 millones de euros, lo que representaría un nuevo máximo histórico.

Así se ha pronunciado el consejero delegado para la zona Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de Barceló Hotel Group, Raúl González, quien ha asegurado además que España debería realizar un gran esfuerzo para potenciar su crecimiento en mercados emisores de alto potencial como Estados Unidos o Asia.

En un contexto que anticipa de cierta moderación del crecimiento del sector, el directivo ha anunciado que la compañía obtuvo en 2023 un Ebitda de entorno a los 400 millones de euros y ha presentado ante el consejo de administración el objetivo de alcanzar los 500 millones este año.

"Ha sido un año récord y con una mejora generalizada en todas las geografías", ha recalcado el consejero delegado de la división hotelera de Barceló en un encuentro con medios de comunicación, en el que desveló que la compañía cerró el pasado ejercicio sin deuda.

Esa situación financiera desahogada permitirá a la hotelera balear reinvertir una parte sustancial de sus beneficios en compras y las reformas para seguir creciendo. En 2023 cerró con una cartera cercana a los 290 hoteles.

Con un mercado estadounidense en pleno crecimiento y un mercado asiático que aún no se ha terminado de recuperar tras la pandemia, el directivo ha asegurado que cuenta con numerosos proyectos encima de la mesa por lo que estimó que las inversiones se situarán en el entorno de los 400 millones: "Manteniendo el ritmo de crecimiento alcanzando en 2023".

En concreto, González ha detallado que la mitad de ese importe se destinará para reformas y reposicionamiento de activos y la otra mitad para compras de activos. "El objetivo es mantener el apalancamiento bajo ante cualquier eventualidad y estar atento a las oportunidades", justificó.

Firmar un hotel cada dos semanas

En 2023 la hotelera mallorquina abrió un total de 25 hoteles y las previsiones de cara a este año 2024 que acaba de comenzar son que se puedan mantener este ritmo en la firma de contratos. "Esa es la previsión y los objetivos que nos tenemos marcados. La intención es firmar un hotel cada dos semanas", aseguró Raúl González en un encuentro con la prensa previo a la feria turística Fitur 2024.

La hoja de ruta de la compañía supone crecer en mercados emergentes de Asia y Oriente Medio. En el caso del crecimiento en España las aperturas se limitarán a las oportunidades que surjan, porque España "se ha puesto de moda" y resulta un país caro para realizar inversiones.

De los contratos firmados hasta la fecha, el CEO destacó especialmente la apertura de tres nuevos hoteles en Marruecos (Casablanca, Rabat y Tanger), así como varios proyectos en Turquía, Cabo Verde, Zanzibar, Sri Lanka, Maldivas o Tailandia, donde se estrenará la hotelera.

Para el medio y largo plazo, el objetivo la compañía tiene el foco puesto Oriente Medio, donde firmó una 'joint venture' con Omran, una empresa ligada al fondo soberano, para expandirse en Omán. El otro punto de crecimiento será Arabia Saudí, donde ha firmado un hotel con un socio local y espera tener presencia allí a lo largo de los próximos años.

Anticipa un año de récord

Barceló se prepara para cerrar 2023 con el segundo mayor crecimiento de su historia y en las últimas cuentas presentadas en el registro mercantil anticipaban que el beneficio podría cerrar en el entorno de los 209 millones de euros, un 23% más que el año anterior. Se trataría del mejor resultado desde 2017 cuando ganó 243 millones tras la venta a Hispania del 24% de la socimi hotelera Bay por 172 millones.

González no quiso anticipar los resultados que se podrían alcanzar este año aunque reconoció que 2023 ha sido "un año récord". Durante un encuentro con la prensa el directivo se mostró cauto respecto al crecimiento previsto y anticipa cierta moderación en el ritmo de crecimiento del sector que se situaba en dos dígitos en años anteriores.

Así, aunque reconoció la salud del sector turístico, que tendrá por delante "20 o 30 años de bonanza", lo cierto es que reconoce que a medio plazo no se verán los destacados crecimientos registrados en años previos. "No podemos pretender crecer a ritmo del 15% anual no es sostenible", concluyó.