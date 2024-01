La muerte del migrante Alpha Pam, que falleció en febrero de 2013 a la edad de 27 años, se salda sin ningún responsable. La Audiencia de Palma ha ratificado la absolución de la doctora y del sanitario del hospital de Inca, que no detectaron que la víctima sufría una grave lesión pulmonar que le provocaría días después su muerte. Alpha Pam llevaba un mes tosiendo y pretendía que le hicieran una prueba de tuberculosis porque había contacto con una persona enferma. Acudió al centro médico de Can Picafort, donde le hicieron unas pruebas y el resultado fue negativo. Sin embargo, se le aconsejó que acudiera al hospital de Inca para una radiografía. En esas fechas se había aprobado un decreto por el que los extranjeros en situación irregular estaban excluidos del sistema público de salud. Por ello, en el hospital le obligaron a firmar un compromiso de pago para ser atendido. Antes de ser visitado por la doctora, fue atendido por un enfermero. Tras realizarle varias pruebas, el enfermero no apreció ninguna gravedad urgente. Realizó este informe sin que tuviera acceso al informe previo que se había realizado en Can Picafort. Después fue atendido por la doctora, pero no consta que Alpha Pham le indicara que hubiera tenido contacto con un tuberculoso. La facultativa diagnosticó una bronquitis aguda y le dio el alta. Días después el joven fallecía. Los jueces no aprecian delito en la actuación de los sanitarios, ni que no hubiera sido atendido.