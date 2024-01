Las reacciones a la rueda de prensa protagonizada por Catalina Cirer no se hicieron esperar, y es que solo unas horas más tarde los partidos de la oposición estallaban en críticas.

Més per Mallorca tildó de «discurso xenófobo y clasista, propio de Vox», el planteamiento de la consellera de Familias y Asuntos Sociales. La diputada del partido ecosoberanista, Marta Carrió, acusó a Cirer de ofrecer «datos sesgados e interesados» sobre los perceptores indebidos de la Resoga ya que, señaló, «está comprobadísimo que la mayoría de ellos no da cuenta de los cambios por falta de hábito, del mismo modo que no se llama para cancelar una cita con el médico», ejemplificó.

Subrayó que la herramienta para el contraste de las listas de beneficiarios del subsidio con las de la Seguridad Social fue impulsada por el Govern de izquierdas y corrigió a Cirer al asegurar que «cada año se realizaba un cruce de datos» para asegurar que los perceptores eran los adecuados «y no solo en junio» -dijo- antes de que entrara el PP en la Conselleria. «El 20% detectado ese mes responde únicamente a que llevábamos dos años trabajando con ese sistema y fue en verano cuando por fin se pudo utilizar», aseguró Carrió a este diario.

En cuanto a la bajada de perceptores de casi 500 personas detectada de junio a julio, señaló que «debería ser una buena noticia y no responde a nada extraño, sino a que es un mes de pleno empleo en Balears», especificó.

Reacción del PSOE

El PSOE, igual que Més, rechazó las críticas de mala gestión de la Renta Social Garantizada y aseguró que los beneficiarios de esa prestación eran controlados «de manera permanente».

En un comunicado, los socialistas replicaron que «los gobiernos progresistas realizaban controles permanentes sobre la cuantía y las personas perceptoras». El diputado Omar Lamin ve en las manifestaciones de Cirer, «realizadas justo el día en que el PP vota en contra de los subsidios por desocupación», un intento de desprestigiar el trabajo del anterior Govern y de la Resoga, un instrumento, señala, «que beneficiaba a más de 3.500 personas de media cada año».