El PSIB-PSOE ha presentado una serie de enmiendas al decreto ley de medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda con el objetivo de "mejorar" el texto final y alertan de que la norma prevé dos "pelotazos". Por un lado, la posibilidad de regular las viviendas y edificiones que están fuera de ordenación porque el decreto permite su legalización a través de la obtención de la cédula de habitabilidad. "Hay muchos más edificios fuera de ordenación en suelo urbano que en suelo rústico, y ahora pretenden legalizarlos por la puerta de atrás", advierte la diputada del PSIB, Mercedes Garrido.

Por el otro, la posibilidad de que los equipamientos privados se puedan cambiar de uso, esto es, aquellos promotores que tenían suelo para construir por ejemplo un gimnasio y se les ofrecía un beneficio lucrativo para que hicieran viviendas a partir de 36 metros cuadrados: "Es un beneficio enorme con un suelo que no estaba destinado a este fin".

Los socialistas también exigen la supresión de la figura de la vivienda a precio limitado para transformarlo directamente en vivienda de protección oficial, que ya está incluido en la ley de vivienda balear: "Es la que de verdad da garantías a los ciudadanos, porque las viviendas a precio limitado no tienen ningun tipo de control sobre qué personas pueden acceder, el decreto solo dice que no deben tener otra propiedad en Baleares y no incluye límites de rentas".

Asimismo, reclaman que tanto las administraciones locales como el Govern destinen el uno por ciento del presupuesto a construir viviendas en el suelo que los ayuntamientos o el Ejecutivo autonómico haya adquirido, y que cuando se clasifiquen nuevos suelos residenciales, al menos el 50 por ciento se destine a vivienda protegida.

El PSIB rechaza el crecimiento en altura en todas las ciudades y núcleos urbanos de Balears al considerar que se debe limitar a las ciudades de Palma e Ibiza, que tienen un skyline mucho más alto. También piden que se regule la actividad de los agentes inmobiliarios para que se haga un registro obligatorio que garantice que los ciudadanos que se acercan a un intermediario "tengan la garantía de que esa persona es un profesional que cumple con una serie de obligaciones, porque participa mucha gente que no tiene la solvencia necesaria para ejercer".