Los trabajadores de Baleares, preocupados por el estancamiento de los salarios

El último informe de Quaderns Gadeso, destinado a averiguar en qué medida diferentes aspectos relacionados con la situación socioeconómica, política y personal preocupan a la ciudadanía de estas islas, constata un año más que los trabajadores de Baleares están preocupados por el estancamiento de los salarios respecto a la inflación y el precio de la vivienda, que siguen siendo las principales preocupaciones de los ciudadanos de las islas. Unas preocupaciones que ya aparecían en los primeros puestos en el estudio publicado hace justo un año.

En cuanto a los sueldos, solo el 18 por ciento cree que mejorarán este año frente al 37% que augura que se mantendrán igual. EL 24 por ciento asegura que empeorarán. En cuanto a la principal preocupación de la ciudadanía de Baleares, la mayoría señala la escalada de precios, especialmente de los productos básicos, acompañado de la vivienda, ya sea el acceso o su pago (alquileres e hipotecas). Asimismo, el 86 por ciento de los encuestados muestra su preocupación por que los salarios no aumentan en la misma medida que los precios. En esta misma línea, el 84 por ciento no esconde su preocupación por el estado de los servicios públicos de las islas.

El informe, confeccionado con 600 entrevistas realizadas en el mes de diciembre, constata que si para muchas familias llegar a final de mes ya suponía un esfuerzo titánico en los últimos años, con la actual situación «se convierte con poco más que un imposible o un milagro». Los últimos datos que ofrece el estudio señalan que se mantienen de manera significativamente altas las demandas de ayudas para poder hacer frente a los gastos de la vida cotidiana, como por ejemplo llenar la cesta de la compra o hacer frente a los gastos relacionadas con la vivienda (alquileres e hipotecas) y del hogar (gas, electricidad, agua).

«Polarización política»

El primerQuaderns que se publica en 2024 también se interesa por la situación política actual, marcada principalmente por la amnistía y la reciente confección del nuevo Gobierno. Según el estudio, «el grado de crispación está logrando niveles que hacen que la escena política, especialmente la estatal, se asemeje más en una pelea de gallos que a la de un normal funcionamiento de un sistema democrático de derecho». Pese a ello, la preocupación por los temas políticos es significativamente inferior a las cuestiones relacionadas con la economía o la situación personal de los encuestados.

Apunta que la tramitación de la ley de Amnistía y la condonación de la deuda pactada entre PSOE y ERC «están provocando que se produzca un aumento de la tensión, no solo en el ámbito de las instituciones, si no que se está trasladando al ámbito social, con escenas y pronunciamientos que algunos califican de libertad de expresión pero que no dejan de constituir auténticas expresiones de odio por parte de unos que, amparándose en la defensa de la Constitución y la unidad de España, lo que hacen es polarizar todavía más a la sociedad de este país».

Pesimismo con el futuro

En cuanto a la posible evolución de estos aspectos durante el 2024, la ciudadanía se muestra pesimista con la evolución de la inflación, la vivienda y los salarios en los próximos años: «El hecho de que los salarios no se incrementen, como reclaman los sindicatos, en relación al incremento de los precios supone un aspecto que se puede considerar más negativo si los valoramos en función de la capacidad adquisitiva, la cual se reduce considerablemente». Teniendo en cuenta que la encuesta se realizó en diciembre, los ciudadanos también muestran una preocupación considerable por el aumento de precios de todos los productos relacionados con las celebraciones de Navidad y Reyes.

Sobre la vivienda, los ciudadanos explicitan su temor a no poder hacer frente al pago de la vivienda (alquileres o hipotecas), sobre todo «teniendo en cuenta la nula sensibilidad de muchos propietarios y, especialmente, de las entidades bancarias, que no dudan al ejecutar las hipotecas y dejar en la calle a familias enteras». En este ámbito tampoco existe un optimismo por parte de los ciudadanos, que auguran una continuidad en la subida de los precios tanto de la vivienda como de los productos básicos. Solo los servicios públicos, principalmente la sanidad y el transporte, experimentarán según la ciudadanía una ligera mejora, con especial énfasis en el impacto de la gratuidad del transporte público en Balears. Pese a ello, respecto a las generaciones nuevas, los padres y madres tienen a ser más pesimistas cada año que pasa sobre las posibilidades que tendrán en un futuro en comparación a las que tuvieron ellos.