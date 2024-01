Boulevard: El mejor regalo de Reyes que ha recibido el PP es Neus Truyol

El comportamiento en los Presupuestos autonómicos del partido folklórico Vox recuerda la escena de aquel norteamericano llamado Don, que se acercó modesto al todopoderoso Frank Sinatra (PP) para implorarle:

-¿Podrías acercarte a la mesa donde estoy con mi esposa y saludarme personalmente? Sería muy importante para ella.

Sinatra se decide a hacerle el favor, se aproxima con aparente descuido a la mesa indicada y suelta con su mejor sonrisa:

-¿Cómo va, Don?

A lo que el aludido responde:

-Que te jodan, Frank.

Al PP se le ha quedado la misma cara que al cantante que hacía las cosas a su manera, nunca te fíes de las personas que están siempre dispuestas a pedirte un favor. Hablar de un fracaso del proyecto de los populares es demasiado caritativo, porque siempre han carecido del plan imprescindible para malograrlo. Sin embargo, con Marga Prohens y Antoni Costa a la deriva, reciben un inesperado regalo de Reyes. Se llama Neus Truyol, pero ustedes ya lo habían adivinado.

En efecto, la peor noticia para el PP en 2024 sería la dimisión de Truyol por el diluvio de decenas de contratos a dedo a su familia en Cort, donde era teniente de alcalde hasta el desastre del 28M. La derecha tiene maniatada a una opositora a la que insultó de «hija de puta», en la nueva dialéctica de los populares. Para dar idea del funcionamiento del Pacto de Progreso, el Cinema a la Fresca de los Truyol llegó a recibir 75 mil euros. Cuando perdieron el concurso, los ganadores tuvieron que conformarse con 14 mil, mientras los supuestamente derrotados eran recompensados con 16 mil sin competición. Una lección de moral estalinista.

Més repitió en Cort el ‘caso contratos a dedo’ del primer Govern de Francina Armengol. Ahora ya no se refugian en testaferros, directamente a la familia. Los mediocres que participaron en la trama original están felizmente enterrados, y siento decirles que tampoco ahora leeré sus tuits desgarradores, porque ando muy ocupado con el magnífico Fortuna de Hernan Díaz. Solo fueron absueltos en la vía judicial, una garantía en la Mallorca concentrada en perseguir a los perseguidores de la corrupción.

Aquí aparece el progresista bienintencionado para recordar que la corrupción de Més se mide en miles de euros, frente a las fortunas que defraudó el PP, hasta cuatro millones documentados en la conselleria del inocente Cardona. Sin embargo, la generosidad de Cort hacia la familia de su entonces responsable de Urbanismo ilumina con luz tenebrosa la enajenación de doce carísimos solares públicos de Son Vida, a cargo de la misma Neus Truyol. Una presunta ecosoberanista se consagrara a vender casas a multimillonarios extranjeros, con el panfilismo adicional de excusarse en que la Puerta de Hierro palmesana no dispone de servicios para construir allí vivienda de protección oficial. Y cómo olvidar el mensaje de la teniente de alcalde a los vecinos de la Soledad, para que vayan ahuecando el barrio porque llegan los suecos y no deben encontrarse con los nativos pordioseros. O la propuesta de alojar a sus no familiares en contenedores.

Gracias a Truyol, el partido de Lluís Apesteguia queda esterilizado para la oposición al PP. Los contratos a dedo gozaron del silencio cómplice o la firma efectiva de PSOE y Podemos. Los conocedores del Lazarillo de Tormes asociarán de inmediato esa omisión culpable al razonamiento del ciego sobre las uvas que le quitaba el zagal. «¿Sabes en qué veo que las comiste de tres en tres? En que comía yo dos a dos y callabas». Hablando de pícaros, el nuevo enfrentamiento público a empujones del Inmune transcurrió el pasado diciembre en los aparcamientos de unos grandes almacenes palmesanos, ante las cámaras y al grito de «puto foraster». Es el mismo título de que gozan los jueces y fiscales que tanto lo mimaron.

En la imagen que hoy nos ilustra, Felanitx TV inmortaliza el momento histórico en que el pintor Miquel Barceló Artigues comparece por sorpresa en la presentación del libro El cercle de Felanitx, del escritor Miquel Barceló Perelló. El artista intervino acertado y guasón después de Andreu Manresa, para destacar que el historiador felanitxer demostró a su generación que «la inteligencia y la cultura podían servir de algo, porque hasta entonces solo estaba Guillermo Timoner». Y cuando concluyó que «el estilo es una de las pocas cosas que se tienen o no se tienen», ¿de qué barceló estaba hablando?

Reflexión dominical tanguista: «El año en que el Rey rimó con Milei y con Mi ley».