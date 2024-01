El muñeco de Pedro Sánchez apaleado no ha sido el primero: cuando los trabajadores de Cort quemaron uno de Ramón Aguiló

El exalcalde de Palma Ramón Aguiló también vivió al final de su último mandato un episodio parecido al de Pedro Sánchez esta semana en Ferraz. Los trabajadores de Cort quemaron el cinco de enero de 1991 frente al consistorio un muñeco que representaba al exdirigente del PSOE porque, tal y como informó este diario, «Aguiló en repetidas ocasiones negó audiencia a los sindicatos, que solicitaban la mediación de la Dirección Provincial de Trabajo en el conflicto. La respuesta sindical no se hizo esperar y se convocaron huelgas de dos horas, secundadas por casi la totalidad de los trabajadores.

Uno de los momentos de máxima tensión se produjo el día 5 de diciembre, cuando los trabajadores concentrados en la Plaza de Cort quemaron un muñeco, que representaba a Ramón Aguiló. Posteriormente se inició una manifestación, que finalizó frente a la casa del alcalde, donde se profirieron gritos contra el máximo representante del consistorio».

Preguntado por este suceso, Aguiló asegura que solo tiene un «vago recuerdo» de lo que sucedió ese día: «Está totalmente olvidado, no he hecho de esto algo esencial de mi vida». En este sentido, confiesa que en el momento supone «un poco de amargura porque uno no es impasible a los insultos», aunque defiende que es «un precio a pagar por las libertades».

Por este motivo, tilda la quema del muñeco de Sánchez de «algo feo» y no lo comparte, aunque reitera su defensa de la libertad de expresión: «¿Se pueden quemar fotos del Rey y no del presidente del Gobierno? Puede ser muy doloroso, pero las libertades suponen este tipo de acciones».

No obstante, acusa a Sánchez y al PSOE de «hacer una victimización hipócrita» con la quema del muñeco y reprocha a los socialistas su actitud, «cuando han estado ofendiendo a todo el mundo desde hace años», incluso a Alberto Núñez Feijóo.

«Se debe entender que es el mal necesario dentro de la vida democrática, la libertad de expresión supone también que el odio se pueda manifestar», concluye el exalcalde de Ciutat.