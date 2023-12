Más de un millar de personas han participado este sábado en la manifestación convocada por la Plataforma 31D -Asamblea Soberanista de Mallorca, Blanquerna, Més per Mallorca y el STEI-, además de por Esquerra Independentista de Mallorca con motivo de la Diada. Bajo el lema 'Mallorca antifeixista, Mallorca en català', la marcha ha comenzado a las 18:30 horas en el paseo del Born cuando la pirotecnia ha indicado su inicio y ha recorrido sin incidentes las calles del centro de Palma hasta la conocida como plaza del Tubo, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto.

Durante el recorrido se han coreado varias proclamas, aunque las más aplaudidas y repetidas han sido "En Mallorca la escuela en catalán", "Visca la terra lliure" o "Mallorca per a qui l'habita, no pero a qui la visita". La manifestación también han sido una clara reivindicación de que la celebración de la Diada de Mallorca sea el 31 de diciembre y no el 12 de septiembre, como ha acordado el Consell.

Este año los jóvenes han sido quienes han presidido la cabecera de la marcha, en la que se encontraba la portavoz de la Esquerra Independentista de Mallorca, Sara Barceló, quien ha hecho un llamamiento "a todo el conjunto del pueblo mallorquín" para que "vuelva a salir a la calle para defender todos los derechos nacionales, políticos y lingüísticos". En este sentido se ha mostrado convencida de que la ciudadanía responderá porque "la Diada de Mallorca tiene un gran arraigo popular, de hecho se mantiene gracias a esto y no al apoyo institucional".

Sobre el cambio de fecha de la celebración, Barceló ha concluido que los soberanistas reivindican "una Diada con un contenido, una reivindicación política" frente a lo que defienden PP y Vox, que es una "Diada impuesta y que lo que quiere es un mallorquinismo regionalista y vacío de contenido político". "Frente a esto, nosotros reivindicamos una Diada combativa, reivindicativa y que buque de verdad la soberanía y la libertad del conjunto del pueblo mallorquín".

Ataque de la ultraderecha y la derecha a la inmersión lingüística

Cerrando la manifestación -a pesar de que al inicio se encontraban al frente- se encontraban, entre otros dirigentes políticos, el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia; la consellera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Laura Vilagrà; y la expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell.

Vilagrà ha subrayado antes del inicio de la manifestación que el gobierno catalán ha querido participar en el acto "para apoyar a los mallorquines" en un momento en el que el ejecutivo balear del PP, con el respaldo externo de Vox, "ha perpetrado ataques a la lengua y a la educación y la inmersión lingüística".

Ha llamado la atención la ausencia del rapero mallorquín José Miguel Arenas, más conocido como Valtònyc, presente la pasada semana durante la presentación de la celebración.

Gente de todas las edades, ataviados con camisetas y banderas con la estelada, han recorrido las calles del centro de Palma, algunos incluso con vestimentas tradicionales, con el propósito de clamar contra “la opresión de la cultura y la esencia mallorquinas”.

Cabe destacar que este año, a diferencia de los anteriores, la manifestación ha cambiado de recorrido, debido a las obras en la plaza de España y la ubicación del tradicional mercado navideño en el Parque de Ses Estacions, donde solía finalizar este acto.