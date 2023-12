Boulevard: Los acontecimientos más importantes que estuvieron a punto de ocurrir en 2023

Tenemos el año demasiado fresco para evaluarlo. A falta de distancia para un correcto ensamblaje de estos doce meses en el transcurso de la historia, puede resultar provechoso centrarse en los acontecimientos más importantes que estuvieron a punto de ocurrir en 2023. Ninguno de estos momentos estelares de la humanidad hubiera desentonado en las portadas reales.

Enero. Vox presenta al Cid como candidato de su moción de censura. A sus 975 años de edad, aunque solo representa 632, el lozano caballero se declara en plena forma para acometer el reto. Sobre su sorprendente identificación con la ultraderecha moderada, Rodrigo Díaz de Vivar ha resaltado que no votará a Vox y que cree en el cambio climático, porque lo viene sufriendo desde 1346.

Febrero. Pedro Sánchez encuentra a un socialista más guapo que él, desencadenando una crisis en el PSOE. El encontronazo se produjo en Navalcarnero, y el espejo mágico del presidente del Gobierno le confirmó que Sigfrido Apolíneo, militante socialista en dicha localidad, le aventaja en apostura. Se procedió a la expulsión inmediata del insolente.

Marzo. La erradicación de los mallorquines de la isla se ha acelerado, una vez que se ha conseguido elevar los precios de las viviendas para que ningún aborigen pueda acceder a ellas. A fin de preservar la simpática idiosincrasia de Mallorca, se instalará en micropisos de veinte metros cuadrados a una pareja representativa de cada pueblo de la isla, a condición de que estos indígenas no se reproduzcan ni salgan al exterior a molestar a los millonarios germanosuecos.

Abril. Yolanda Díaz incorpora al Real Madrid y al Barça a Sumar. El proyecto flojeaba en la vertiente deportiva, y la España soñada por la vicepresidenta debe formar a futuros jóvenes atléticos. La incorporación ha sido unilateral, pero quién no querría participar en un proyecto tan seductor. En línea con la política igualitaria de la formación, todos los partidos acabarán por obligación con un empate a cero, para que ninguna comunidad se sienta discriminada.

Mayo. El declinar de Facebook será afrontado por Mark Zuckerberg desde la diversificación. Ha diseñado una línea de moda casual para robots, porque la difícil asimilación de los humanoides se debe a que están muy mal vestidos. También entra en el mercado de la perfumería para usuarios de Inteligencia Artificial. El mago de Silicon Valley ha bordado personalmente una preciosa mantillita con puntillas a colocar sobre el ordenador.

Junio. La compañía Crashair cobrará un plus para quienes cojan el avión tras haber pagado el billete, otro plus para quienes deseen sentarse en la dirección del vuelo, y un tercer plus para quienes usen los lavabos. En este último caso, habrá un descuento si los pasajeros se encierran acompañados.

Julio. Qatar será nombrado miembro de la Unión Europea con derecho a veto, un privilegio que se ha ganado ya que paga el sobresueldo de los eurodiputados.

Agosto. Una ciudadana participa en una reunión de amigas para compartir confidencias sexuales y no se atreve a comunicarles que se ha acostado con su marido.

Septiembre. Vox implora a Francina Armengol que imponga una orden de alejamiento a Alberto Núñez Feijóo. En la petición se alega que Santiago Abascal está harto de recibir llamadas intempestivas del candidato a la investidura, debido a que nadie más quiere hablar con el líder del PP.

Octubre. La derecha recusa al Tribunal Constitucional al completo, y propone que la Ley de Amnistía sea sometida al arbitraje de la Real Federación Española de Fútbol, con un informe preceptivo de Luis Rubiales.

Noviembre. Portavoces autorizados del PP confirman que Feijóo no ha sacrificado ni una de sus tres comidas diarias por la angustia que le provoca la amnistía. Al contrario, ha engordado dos kilos pese al desasosiego suscitado por el regreso de Puigdemont. El presidente popular sopesó quitarse el café, pero concluyó que este gesto sería interpretado como una debilidad

Diciembre. Podemos no ha roto definitivamente con Sumar porque, tras el ingreso de sus diputados en el grupo Mixto, se Sumará a las manifestaciones nocturnas de Ferraz contra el Gobierno. El partido creado por Pablo Iglesias y hundido por Irene Montero insiste en que en junio dispondrá de afiliados suficientes para rellenar los 61 puestos de la lista a las elecciones europeas, aunque no puede garantizar que todos ellos voten al partido morado.