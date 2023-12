Alfonso Rodríguez: «La ley de amnistía busca la concordia, el acuerdo y seguir caminando juntos»

Alfonso Rodríguez Badal (Zaragoza, 1964) asumió hace pocos días el cargo de Delegado del Gobierno en Baleares después de ocho años como alcalde de Calvià, antes de perder el consistorio ante PP y Vox el pasado 28 de mayo. Asume el cargo tras la salida de Aina Calvo al ministerio de Igualdad.

¿Cómo se siente?

La ilusión es la que me mueve a aceptar el cargo por la posibilidad de poder seguir haciendo política para mejorar la vida de la gente. Es muy diferente a lo que es la política local de la que vengo, pero al final la política de proximidad o la de la administración del Estado tienen que tener como objetivo poder mejorar la vida de las personas.

¿Tuvo alguna duda cuando le ofrecieron el cargo?

Por responsabilidad siempre soy de ritmo un poco lento porque suelo pensar las decisiones. No tuve dudas pero quería valorarlo bien porque suponía dejar Calvià después de más de 12 años de trabajo. Enseguida entendí que era un reto apasionante para seguir haciendo política, para intentar buscar consensos que mejoren la vida de la gente. Somos el gobierno del acuerdo, y esos acuerdos tienen que concretarse en actuaciones que mejoran la vida. Lo hemos hecho en legislaturas pasadas con la mejora de salario mínimo, la reforma laboral, la subida para 200.000 personas que van a haber mejorado de nuevo su pensión. A mí eso me apasiona porque me gusta el contacto con la gente.

¿Francina Almengol decidió que usted debía ocupar este cargo?

Somos miembros de una estructura y de un partido, aunque debemos tener la confianza de nuestra secretaria general y ahora presidenta del Congreso. También tengo la confianza del propio presidente del Gobierno, que vela por que sus delegados del Gobierno sean de la confianza. Pero lo fundamental es tener la confianza de todos los compañeros.

¿Ha hablado con el presidente?

Desde el equipo del presidente sí que nos trasladan que somos las personas que encarnan el Gobierno de España en los territorios y, en mi caso, tengo que explicar lo que propone para la ciudadanía de Balears. Debemos ser capaces de conseguir que algunos proyectos no se pierdan y se ejecuten. Necesitamos trabajar desde la colaboración con otras instituciones porque tenemos que ayudar desde la acción política a frenar la involución, a seguir avanzando y no dar pasos atrás.

¿Usted avala la estrategia que ha llevado Pedro Sánchez para volver a gobernar?

Claro. Después de una propuesta del señor Feijóo, que no cristalizó, hay la posibilidad de un gobierno de izquierdas. Entonces, si quieres ganar esa mayoría, tienes que llegar a un acuerdo. Y con ese acuerdo se presenta Pedro Sánchez para ser el futuro presidente del Gobierno, con el programa socialista, pero que ha incorporado aspectos de los programas y ejes programáticos de los partidos que le dan su confianza. Es lo normal, porque acordar supone negociar y asumir algunas propuestas de otros partidos. Creo que el proceso es lógico y por supuesto que estoy con él.

¿También está de acuerdo con la tramitación de la ley de amnistía?

Es evidente que había que terminar de resolver un conflicto que surgió, se fue incrementando y de alguna manera eclosionó en 2017. En este momento es importante pensar que tenemos que convencer a todos aquellos que en algún momento determinado querían salirse de la andadura conjunta con España de que tenemos que llegar de nuevo a acuerdos para seguir caminando juntos dentro del país. A veces a la ciudadanía se la ha confundido un poquito como si esto fuera solo un acuerdo del presidente del Gobierno con un partido político con Junts y Esquerra, pero es una ley que tendrá una tramitación parlamentaria, que necesitará una mayoría y después se trasladará al Tribunal Constitucional, que decidirá si es constitucional o no. Aquí no podemos prejuzgar la constitucionalidad del todo cuando ni siquiera se conocía la redacción. Creo que es una ley que busca la concordia, el acuerdo y seguir caminando juntos. Yo también estoy de acuerdo con ella.

¿España se ha convertido en una dictadura y se está rompiendo el Estado de derecho?

Desde la derecha han extremado las críticas legítimas a cualquier ley o cualquier acción del Gobierno. Estamos en una especie de competición en la que se va incrementando la intensidad de esas exageraciones, de esas hipérboles, y ese no es un buen camino. No hay un golpe de estado, sino la tramitación parlamentaria de una ley que necesitará la mayoría de los representantes de la ciudadanía que han sido elegidos en unas elecciones libres y democráticas. Debemos asumirlo como tal. Después el sistema y el ordenamiento jurídico tienen controles, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, para fijar la constitucionalidad de esta norma. Eso es fundamental. Curiosa dictadura esta, que permite y ofrece la posibilidad a todos los partidos políticos y gobiernos autonómicos, sean del color que sean, de poder decir y explicar todo lo que quieran, incluso manifestarse en las calles para mostrar su oposición al acuerdo y a la propia ley de amnistía con manifestaciones que, en la medida en que sean siempre ordenadas y sin agresividad, hay que aceptar.

Aquí hemos visto manifestaciones que hasta el momento han sido pacíficas. ¿Le preocupa que esto pueda cambiar?

El conflicto lo único que genera son problemas, mientras que los acuerdos lo que ofrecen son soluciones. Quienes apuestan solo por tensionar y buscar el conflicto están apostando por el problema y eso no ayuda a la vida de la gente. La vida de las personas se sustenta sobre todo en el acceso a la vivienda, en la mejora del empleo, en la mejora de las pensiones, en la posibilidad de formación para los jóvenes. Cuando voy por la calle me siguen preguntando para concretar esa mejora de la ley turística que permitía mejoras laborales para las camareras de pisos. Que las habitaciones sean contempladas como un puesto de trabajo y no solo como un lugar donde el turista viene a disfrutar. O algunos jóvenes que entienden que es fundamental hablar de las tasas universitarias y las becas que permiten acceder a la formación desde un punto de vista de la equidad. Esa es la realidad diaria de las personas. También la preocupación por la cesta de la compra. En todo lo demás a veces creo que el exceso les lleva a sobreactuar sobre problemas que no afectan tan directamente a la realidad de las personas en su vida diaria, y eso a nosotros nos tiene que preocupar.

Balears es la comunidad con más delitos contra la libertad sexual, con 166 agresiones sexuales en grupo en 2022.

Por un lado tenemos que los datos suelen ir siempre en relación con la población real de Balears y que no tienen en cuenta la población flotante, que se incrementa de forma exponencial porque recibimos aproximadamente 18 millones de turistas al año. Deberíamos tomarlo más en relación a lo que sea una población flotante que incrementaría la población real. Por otro lado, lo preocupante es que eso ocurra. Tenemos que seguir trabajando para concienciar desde la formación a los jóvenes en la educación afectivosexual, así como apostar por esa denuncia constante de las evidencias machistas y, con eso, proteger a las víctimas de la agresividad del machismo. También está el acceso al consumo de pornografía por parte de los niños, niñas y adolescentes en edad muy temprana, que les ofrece una visión de dominio o sumisión que no es la relación afectivosexual real. Esta es la buena y de la que había que hablar. Parece que eso es lo normal, cuando lo que está originando son esas manadas y esas situaciones de dominio del hombre.

La gestión de la llegada de pateras será uno de sus principales retos.

Hay que reconocer el excelente trabajo que se ha hecho hasta ahora. El primer objetivo es salvar vidas porque las personas que suben a una patera asumen el riesgo de perder la vida en esa travesía, y si lo hacen es porque lo que dejan atrás es aún peor. Por lo tanto, hay que salvar esa vida y protegerla. Además hay que trabajar contra las mafias que se lucran con esta actividad.

¿Qué piensa cuando se vincula a la inmigración con la delincuencia?

No es justo porque lo que hay que controlar es el delito e intentar trabajar para evitarlo. Conseguir que la seguridad ciudadana genere convivencia y tranquilidad en todos sus frentes. No hay que relacionarlo de manera exclusiva porque hay personas que cometen delitos, y esas personas da igual el origen. Si cometen delitos hay que corregirles y sancionarles.

¿Balears es un destino atractivo para los funcionarios del Estado?

Balears es un destino maravilloso que a todo el mundo le encanta, pero es también cierto que tienen que afrontar un primer problema que es el acceso a una vivienda, con una carestía muy importante que dificulta el establecimiento de cualquier funcionario del Estado que quiera ocupar una plaza en Balears, además de un nivel de vida también algo más elevado. Hay soluciones que pueden permitir que un funcionario elija las islas como destino, como por ejemplo disfrutar de algún complemento económico que le permita compensar los precios altos, alguna solución para el problema de vivienda o primas en su carrera profesional.

¿Cómo será su relación con la presidenta del Govern?

La cooperación y la colaboración tiene que ser recíproca. No tiene que haber voluntad de confrontación. Cuando buscas la confrontación lo único que generas son problemas. Vamos a buscar soluciones para que las personas de Balears vivan mejor, así que mi posición será de absoluta colaboración con el Govern, los consells insulars y los ayuntamientos.

Habrá cambios en la política turística después de ocho años hablando de límites.

El turismo es una extraordinaria industria que nos permite tener mucho trabajo y buen nivel de vida, pero requiere respetar y proteger el territorio. El turismo ha de generar cohesión social, empleo de calidad y respetar el entorno para que todos comprendamos que la industria turística es buena. Si no genera cohesión social, sufrirá. Por lo tanto, las políticas de crecimiento no serían lógicas en este momento.

¿Cómo ve los cambios educativos y lingüísticos que se están produciendo?

Es un error lo que se está planteando con la segregación lingüística en las aulas. Los problemas de la educación no están aquí. Ojalá haya más infraestructuras, mejores dotaciones y más profesorado. El respeto a la lengua propia de un territorio es algo que tenemos que aprender todos, y los que hemos venido de fuera, como es mi caso hace más de 30 años, tenemos el deber de conocer la lengua propia y el derecho de poder usarla como lo hacen los que han tenido la suerte también de nacer aquí con dos lenguas. Abonar un rechazo a una de las lenguas propias es un mal camino para el entendimiento y el acuerdo. Las lenguas son vehículos de entendimiento, no pueden ser herramientas de confrontación.