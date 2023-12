Mercadona ha confirmado que comparte la postura expresada por la patronal balear ASODIB, a la que está asociada, por lo que finalmente no abrirá sus puertas el próximo día 31 en Palma. Desde esta cadena de supermercados se considera un «error» que no se permita la actividad comercial durante ese domingo, pero a la vista de la situación que se había generado, opta por cambiar su estrategia inicial y no estará operativa durante este último día del año.

La citada asociación balear de distribuidores ya avanzó el jueves que ninguno de sus asociados iba a abrir el día 31 si no se contaba con la autorización del Govern, pero desde la conselleria de Empresa se había comunicado que no tenía la menor intención de modificar el calendario de diez festivos con actividad comercial que se había aprobado para 2023, y que no incluía la citada jornada. Aunque muchos municipios de la isla la habían incorporado, Palma optó por no haberlo. Polémica La postura inicial de Mercadona, y su pretensión de abrir durante la última jornada del año, estaba siendo duramente criticada por las asociaciones del pequeño comercio de las islas y por los sindicatos, a lo que se sumó el anuncio por parte del Govern de que el incumplimiento de la legislación balear en esta materia podía suponer sanciones de hasta 300.000 euros.