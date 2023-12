La presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ofreció ayer un discurso muy crítico y contundente contra el Govern de Marga Prohens en un gran acto de partido en Binicomprat: «La lengua no se toca, toda la sociedad ponemos pie en pared porque estamos hartos de que se manipule nuestra educación».

La líder socialista reivindicó en los primeros minutos de la intervención las primeras decisiones que tomó justo al llegar al Consolat en 2015, en contraposición a los seis meses iniciales de la presidenta popular: «Es un desbarajuste, porque el cambio de Marga Prohens era entregarse a todos los postulados de Vox».

Armengol denunció que el Govern haya decidido bajar los impuestos «a quienes más tienen», en referencia a la supresión del Impuesto de Sucesiones y la rebaja del Impuesto sobre el Patrimonio, a la vez que aprueba todas las exigencias de Vox: «Aquí no hay un Govern, hay un desbarajuste». La socialista consideró que «se ha visto perfectamente con el desastre» que ha hecho el Ejecutivo autonómico con los presupuestos, «que han acabado aceptando todo lo que les piden sus socios de la extrema derecha».

La expresidenta del Govern balear se mostró muy crítica con las decisiones que están tomando tanto Prohens como sus consellers, sobre todo en materias como igualdad o transparencia: «Estamos para defender a la gente y no nos dejaremos pisar, no tendrán coraje ni fuerza de echarlo atrás». Así, Armengol rechaza el «conflicto lingüístico» en las aulas de Balears «propiciado por la segregación como moneda política de cambio y sumisión» del PP ante Vox: «Quieren separar a nuestros hijos en las aulas y complicar la vida de los docentes, que son lo mejor que tenemos, pero no dejaremos que nos manipulen una vez más».

Sobre el plan que aprobó el Govern, presupuestado con 20 millones de euros, denunció que será una ruptura de los consensos a los que se ha llegado en las islas en las últimas décadas: «Cuando hace ocho años empezamos a gobernar, hicimos todo lo posible por devolver la paz social. Porque construirlo es difícil, pero destruirlo es muy fácil». Todo ello acompañado de un mensaje directo al despacho de Prohens: «Segregar a nuestros hijos según la lengua que hablen y tocar a los profesores, pero hasta aquí hemos llegado. Aún harán bueno a José Ramón Bauzá».

En este sentido, la dirigente socialista aseguró que «lo han empeorado todo» en este medio año que llevan en el Govern: «La lengua no se toca y estamos hartos, no hace ni seis meses que gobiernan y ya vuelven a poner la mano en la educación pública».

La socialista también se acordó de Aina Calvo, recientemente nombrada secretaria de Estado de Igualdad: «Es una gran alegría que tengamos una amiga y compañera como ella haciendo una política tan importante». En este sentido, reivindicó la necesidad de seguir trabajando para volver a recuperar el poder en las próximas elecciones: «Si se piensan que nos tumbarán porque nos traten mal, no conocen de qué pasta estamos hechos los socialistas: lucharemos contra esta involución».

La secretaria general del PSIB aseguró que sigue «cada día» lo que ocurre en las islas y reclamó a toda la militancia que no baje los brazos: «Estar en política es lo que hace posible que la gente tenga voz y poder transformar su vida, en cada municipio y en cada institución».

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Consell, Catalina Cladera, afirmó que «en cada rotonda de cada pueblo recordaremos a Llorenç Galmés y a Marga Prohens que la lengua no se toca».