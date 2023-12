El precio de la porcella en Mallorca, por las nubes: «Los precios son prohibitivos»

La Navidad ya está aquí. Y junto a ella, se acercan las cenas de Nochebuena y las comidas de Navidad. Como cada año, muchas familias acuden a los mercados municipales para comprar los productos que conformarán su menú estas fiestas.

Sin embargo, casi por tercer año consecutivo, se han encontrado con una tónica que ya parece común en estas fechas: los precios continúan subiendo. «Todo ha subido mucho; el cordero, la lechona, todo, en general», apuntaba Lina, propietaria de la Carnicería Lina, ubicada en el mercado de Pere Garau.

Esto, según la carnicera, ha provocado que «la gente cambie bastante» su menú estas navidades: «En vez de llevarse lechona, se han llevado para hacer caldos o sopa rellena. Cosas más baratas, por ejemplo, que la porcella».

Los clientes del mercado municipal, que se agolpaban frente a los escaparates en busca de los mejores productos para deleitar a sus comensales, también se quejaban mientras hacían cola: «Está todo muy caro. ¿Boquerones a 25 euros el kilo?, ¡dónde se ha visto eso!», enjuiciaba una de las clientas. Ésta, además, comentaba que el pescado había subido más que la carne. Sin embargo, una de las propietaria de una pescadería del mercado, negaba aquel comentario y aseguraba que el pescado y el marisco no había sufrido aumentos de precio. «El marisco no ha subido, porque mucho lo traen de fuera», afirmaba contundente. Además, Lina, la carnicera, también compartía su opinión: «La carne es la que ha subido, el pescado no tanto».

Todas estas subidas de precio, que todavía no han sido registradas estadísticamente, han afectado a las compras navideñas de muchas familias mallorquinas.

Margalida Servera, una farmacéutica jubilada que esperaba su turno frente a la Peixateria Vicenta, explicaba cómo le habían afectado estos incrementos: «Vengo a hacer la compra de Navidad. Todo ha subido, pero lo hace cada año. Ya estoy acostumbrada, pero este año ya no puedo comprar tanto, la pensión no me ha dado. Por primera vez hemos pagado la cuenta de la cena de Nochebuena y la comida de Navidad entre mi hija y yo».

Servera no ha sido la única que ha acusado esta subida. Catalina Abrines, quien observaba cómo destripaban la porcella que acababa de comprar, terminaba de confirmar lo que ya se había convertido en un secreto a voces: «Sí que han subido, y se nota».

Estas subidas han afectado a muchas familias, pero no a todas. Julia Morales, una clienta del mercado de l’Olivar, reconocía que los precios «han subido un poquito», pero se negaba a cambiar su menú. «Haré unas gambas a la plancha y unas cigalas, aunque se han puesto por las nubes», explicaba.

Gabriela, otra clienta que hacía cola en una carnicería del mercado de l’Olivar, reconocía que los incrementos «se notan en el bolsillo». Con resignación, también apuntaba al mismo hecho: «Los precios se han disparado, son prohibitivos».

Su estrategia probablemente será secundada por demás consumidores: «Hay que escoger mucho más. Hay que ver, comparar y después comprar».

La porcella, por las nubes

Algo que no suele faltar en las comidas de Navidad en Mallorca es la porselleta mallorquina. El año pasado, ya sufrió una gran subida de precio motivada por la inflación derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, y este año su precio ha continuado subiendo.

En los mercados municipales de l'Olivar y Pere Garau, el precio de la porcella en 2022 oscilaba entre los 110 y los 140 euros, dependiendo del tamaño y la procedencia, ya que la preferencia de los consumidores mallorquines es que el animal sea autóctono.

Este año, su precio ha aumentado sustancialmente, algo que ha obligado a algunas familias a tener que dividir la cuenta entre los familiares asistentes a las celebraciones navideñas para poder costear los productos.

Mientras que el pasado año su precio ya superaba los 100 euros, algo que hasta antes de la pandemia no había sucedido, este año su precio ha continuado en ascenso, alcanzando cifras históricas en Mallorca.

Según los precios consultados por este diario en los respectivos mercados municipales, actualmente se sitúa alrededor de los 160 euros. Dependiendo de la procedencia de la porcella -si es mallorquina o importada-, su precio puede oscilar diez euros, rondando los 150 euros.

Esto supone un incremento de entre 10 y 50 euros respecto precio marcado el año pasado. La subida se atribuye a la continua inflación que absorbió el país tras la guerra, que junto a la reducción de la producción, han derivado en una importante subida de precio que seguro que afectará a muchas familias el día de Navidad.