UGT FICA ha firmado el convenio de la Construcción de Baleares y el calendario laboral de 2024, logrando la jornada intensiva de verano, en concreto los meses de julio y agosto. El sindicato ha celebrado esta "reivindicación", por la que llevan luchando "muchos años".

"Creemos que este acuerdo de jornada intensiva en verano protege a casi 55.000 trabajadores de un sector que sufre una altísima siniestralidad laboral, muy fuertes cargas de trabajo que se ven agravadas durante las horas altas de calor y una escasez de inversiones en prevención de riesgos laborales", han manifestado desde UGT.

Seguridad en el trabajo

El sindicato ha señalado, en este sentido, que la jornada intensiva de verano seguirá siendo un objetivo prioritario, ya que mejora de manera significativa las condiciones laborales y el derecho a conciliación familiar de los trabajadores. "Con la salud y la seguridad en el trabajo no se juega", han expresado.

En cuanto al Convenio de la Construcción de Baleares 2022-2026, UGT ha indicado que en él se incluyen las tablas de aportaciones por parte de las empresas a los planes de pensiones, a los que tienen derecho todas las personas trabajadoras del sector.

El sindicato ha detallado algunas de sus aportaciones realizadas, entre ellas que las indemnizaciones de despido se abonen en los siguientes diez días; subida del plus extrasalarial, plus herramientas, plus ropa de trabajo, dietas y kilometraje; el pago de horas extraordinarias; mejoras profesionales con subida de categoría para operadores de grúas y conductores de maquinaria, y suministro de agua en los centros de trabajo y condiciones de los alimentos.

"Desde UGT FICA Baleares seguiremos luchando por los intereses de las personas trabajadoras del sector de la Construcción", han concluido.