Una felicitación navideña del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), con una cita del Papa Benedicto XVI, se ha colado este martes en el debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024.

La felicitación muestra un belén acompañada de la frase "Dios se ha hecho uno de nosotros para que podamos estar con Él", que pronunció Benedicto XVI en su homilía de la Misa de Nochebuena de 2005. La postal se envió este lunes a los miembros de la Cámara.

La elección de motivos religiosos ha molestado a la diputada de Unidas Podemos y lo ha trasladado al debate de los votos particulares al inicio de la sesión. "Han confundido la casa del pueblo con la casa de Dios", ha dicho.

Presupuestos 2024

En un debate que ha estado centrado en el acuerdo entre el PP y Vox para sacar adelante los presupuestos, Gómez ha censurado que "los que mandan que haya inspectores para vigilar adoctrinamiento ideológico" envíen esta felicitación en el Parlament. "Esto no es una Iglesia", ha protestado, asegurando que Vox "quiere que todos tengan la misma ideología".

Gómez ha tachado esto de "imposición" porque no puede "no recibir esta felicitación, independientemente de que pueda compartir o no esta doctrina".

"Lecciones de moralidad de nadie"

La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas le ha respondido en un turno posterior: "Señora Gómez, si a usted no le ha gustado la felicitación navideña del presidente de este Parlamento, puedo manifestarle que a nosotros sí, porque precisamente los de Vox solo nos arrodillamos ante Dios".

Estas palabras venían precedidas de una réplica de Ribas a las críticas de la izquierda al acuerdo entre PP y Vox. "Lecciones de moralidad de nadie, y menos de todos aquellos que están arrodillados. Ellos sí que están arrodillados ante delincuentes golpistas y ante los herederos de la ETA", ha lanzado Ribas, en referencia a los acuerdos del PSOE con Bildu e independentistas catalanes.