Recta final de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para aprobar los Presupuestos. A un día para que arranque el debate en el Parlament, populares y ultraconservadores trabajan para cerrar los últimos detalles de un acuerdo que permita a la presidenta del Govern, Marga Prohens, sacar las cuentas adelante y no tener que prorrogar las de Francina Armengol.

Así, una vez pactada la partida de 20 millones para aplicar la segregación lingüística en las aulas durante el primer cuatrimestre del próximo curso, los esfuerzos se centran ahora en llegar a un entendimiento respecto a los recortes a patronales y sindicatos e incorporar más deducciones fiscales, dos demandas que exige Vox para apoyar al PP. «Es algo esencial para nosotros», expresaron fuentes de los ultraderechistas, quienes aseguran que ambas cuestiones se están negociando y todavía no hay nada cerrado.

En relación a la eliminación de las ayudas a las patronales y sindicatos de Balears, Vox ha presentado enmiendas para suprimir la subvención de 100.000 euros destinada a CCOO, la de 100.000 euros a UGT, la de 50.000 euros a PIMEM y la de 150.000 euros a CAEB. En total, los de Abascal piden al Govern que retire la ayuda de cerca de medio millón de euros que actualmente está ofreciendo a los agentes sociales de las islas.

Por lo que respecta a las rebajas fiscales, los ultraderechistas reclaman eliminar el impuesto de patrimonio a las personas con bienes por valor de hasta tres millones de euros, que actualmente se sitúa en los 700.000 euros. No obstante, a la espera de ver si se llega a un punto en común en estas cuestiones, la negociación entre ambas formaciones se encuentra avanzada una vez que Vox ha conseguido arrancar al Govern la partida de 20 millones que exigía para la segregación lingüística, siendo esta su medida estrella. «Está cerrado», afirmaron los de Abascal. De hecho, siempre han defendido que esta era una condición «sine qua non» y una cifra no negociable para aprobar los Presupuestos a pesar de que desde el Partido Popular consideran que la cuantía«es elevada».

«Negociamos enmiendas»

La presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, afirmó que las negociaciones con los ultraconservadores han entrado «en la recta final». La líder popular, durante la tradicional cena de navidad de su partido, defendió ante los presentes que «pueden tener la tranquilidad de que el Govern solo negocia enmiendas, no leyes de amnistía ni referéndums en Ginebra».De esta forma, el PP intenta cerrar un acuerdo a contrareloj con Vox para aprobar unas cuentas autonómicas que de momento han quedado en el limbo jurídico.

En este sentido, llega al debate de mañana en la Cámara Balear con prácticamente media ley que no existe, por lo que necesita recurrir al voto particular para recuperar todas las consellerias que se tumbaron durante las comisiones previas. En el caso de que Vox no apoyara dicho voto particular, ya no sería necesario debatir el resto de los presupuestos porque carecerían de toda lógica.