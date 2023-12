La Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica (SMMC), presente en 25 hospitales de la Comunidad de Madrid, ha alertado ante la detección en siete hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) del hogo 'Candida Parapsilosis' resistente a fluconazol, un patógeno emergente asociado a más difícil tratamiento y a aparición de brotes.

Patricia Muñoz García, presidenta de la SMMC, ha explicado que "lo que caracteriza además a esta cepa, aparte de por la resistencia, es su gran transmisibilidad". Los primeros casos de este tipo de hongo en España se detectaron en el Hospital Son Espases de Palma de Mallorca y más tarde en Barcelona antes de llegar a Madrid, donde se ha detectado en siete hospitales.

"Realmente no sabemos el origen de estas cepas. Son mutaciones que aparecen y son independientes. Los clones que ha habido en Mallorca, o en Barcelona, o en Madrid son clones independientes, no es que uno vaya derivando de otro y no son pacientes que han recibido el tratamiento antifúngico previamente y desarrollan resistencia", ha explicado la jefa de Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Para esta especialista, el aislamiento de los pacientes que se trasladen de hospital y buscar la 'Candida Parapsilosis' resistente a fluconazol tanto en pacientes como en el centro es esencial para el control del contagio. "En mi opinión, es crucial detectar muy pronto el primer paciente que ingrese a nuestro hospital y así evitar su diseminación. Una vez que entra en el hospital, es difícil librarse de ella", ha indicado.

En el caso concreto de la Comunidad, la especialista ha indicado que un hospital lo está logrando pero en el resto "realmente está aumentando muchísimo la incidencia y ya se está transmitiendo a Burgos y también a Ávila", como queda patente en el estudio CANDIMAD liderado por Jesús Guinea y Pilar Escribano con participación de la SMMC.

Una vez infectado, el tratamiento para estos pacientes debe ser intravenoso de manera obligatoria. No está claro que produzca mayor mortalidad. En estos momentos, se están desarrollando estudios clínicos que determinen su virulencia, aunque lo que ya está demostrado es su persistencia, "el paciente transmite y queda colonizado mucho tiempo", asegura la microbióloga.

El hongo Candida parapsilosis es una causa frecuente de candidiasis, una infección que suele producirse en entornos hospitalarios y que está asociada al uso de implantes médicos, catéteres y vías de administración parenteral. Las personas hospitalizadas, inmunodeprimidas, tratadas con antibióticos durante tiempo prolongado y los pacientes con otras enfermedades tienen más riesgo de sufrir estas infecciones, que pueden ser de carácter leve pero que, si no se tratan, puede generar graves complicaciones.

Esta especie de hongo tiene una susceptibilidad reducida al tratamiento con equinocandinas y se considera sensible a otras familias de fármacos, como polienos (anfotericina B) y los triazoles (fluconazole, voriconazol, itraconazol, posaconazol e itraconazol).